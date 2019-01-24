Роша: «Каррера не объяснял, почему я не играл. Разговор перед матчем с «Зенитом» стал чуть ли не единственным»

Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал об отношениях с бывшим главным тренером Массимо Каррерой.

«Каррера не объяснял, почему я не играл. С Массимо мы вообще почти не общались. Разговор перед матчем с «Зенитом» стал чуть ли не единственным за всe время. Он тогда подошeл, сказал, что я буду играть в старте. Но я не вправе комментировать или тем более осуждать его решение. Он – тренер, несeт за результат ответственность, выбирает состав исходя из собственного видения.

[помощник Карреры] Пилипчук говорил, что год назад на сборах я был чуть не лучшим в команде, но, поскольку не получил игровое время, растерял уверенность? Что тут сказать. Я – футболист «Спартака», всегда работаю на максимуме, чтобы в любой момент выйти на поле по приказу тренера.

В прошлом году я действительно очень старался на сборах, проявлял себя. Тем более если, как вы говорите, меня отмечал Пилипчук. Но сами знаете, чем это закончилось: тренер не ставил меня в состав по каким-то личным соображениям», — сказал бразилец.

Итальянский тренер был уволен в октябре. Под его руководством красно-белые выиграли РПЛ-2016/17 и Суперкубок России-2017.