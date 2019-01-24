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    Роша: «Каррера не объяснял, почему я не играл. Разговор перед матчем с «Зенитом» стал чуть ли не единственным»

    Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал об отношениях с бывшим главным тренером Массимо Каррерой.

    «Каррера не объяснял, почему я не играл. С Массимо мы вообще почти не общались. Разговор перед матчем с «Зенитом» стал чуть ли не единственным за всe время. Он тогда подошeл, сказал, что я буду играть в старте. Но я не вправе комментировать или тем более осуждать его решение. Он – тренер, несeт за результат ответственность, выбирает состав исходя из собственного видения.

    [помощник Карреры] Пилипчук говорил, что год назад на сборах я был чуть не лучшим в команде, но, поскольку не получил игровое время, растерял уверенность? Что тут сказать. Я – футболист «Спартака», всегда работаю на максимуме, чтобы в любой момент выйти на поле по приказу тренера.

    В прошлом году я действительно очень старался на сборах, проявлял себя. Тем более если, как вы говорите, меня отмечал Пилипчук. Но сами знаете, чем это закончилось: тренер не ставил меня в состав по каким-то личным соображениям», — сказал бразилец.

    Итальянский тренер был уволен в октябре. Под его руководством красно-белые выиграли РПЛ-2016/17 и Суперкубок России-2017.

    • Роша перешел в московский клуб в августе 2017 года из «Гремио».
    • Сумма сделки составила 12 миллионов евро.
    • В текущем сезоне провел четыре матча, не отметившись результативными действиями.

    Источник: «Чемпионат»

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    24.01.2019 01:11
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 13:33

      Какие тут личные соображения? Просто играть надо лучше.

      3
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      Рейтинг: +171

      Sanni333 24 января 2019, 08:27

      Да ладно.... Да что ему делать в старте то..... До сих пор как дерево,....

      4
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    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 24 января 2019, 07:54

      Одного старания мало, нужно ещё хотя бы забивать.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 января 2019, 07:48

      а мож просто ты не топ?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 24 января 2019, 07:19

      А что каждому тормозу нужно объяснять почему он не играет? а самому догадаться слабо? Каждый раз когда ему давали шанс выпуская на поле он не показывал ровным счётом ничего. Абсолютно бесполезный игрок, когда он на поле можно считать , что Спартак играет вдесятером. А потом б..дь видите ли возмущаются почему тренер им не объясняет почему они не играют...

      5
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 24 января 2019, 06:15

      Я бы тоже тебя не ставил в старт! Возможно в Балтике или Томи ты был бы лидером)

      7
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      Рейтинг: +68

      Urland 24 января 2019, 05:18

      Каррера был очень добр к тебе парниша, надеюсь сегодняшний тренер сразу скажет тебе, что ты говно

      3
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      Рейтинг: +3490

      serhio80 24 января 2019, 02:26

      А ты на стадионе пойди к болельщикам) даже на центральные) и спроси почему не играешь)

      6
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      Рейтинг: +157

      Amokachi14 24 января 2019, 01:21

      Разве Каррера виноват, что Роша вчистую проиграл конкуренцию, а когда появлялся на поле ничем не выделялся?Молодой Ломовицкий и то интереснее смотрится, а с учетом того,что за него 12 миллионов не платили,то вообще бриллиант.Может и Кононов ошибается не доверяя место в основе Роше?Молчал бы и радовался,что у нас такие дилетанты и крохоборы в руководстве,которые купили футболиста,чтобы просто с пустыми руками не приезжать.Худший наш трансфер за всю историю.

      6
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      Рейтинг: +3490

      serhio80 > Amokachi14 24 января 2019, 02:30

      На счет худшего спорно. Молодой латиноамериканцы в далекой холодной стране всегда 50/50. Этому еще год наверное срок на адаптацию. Если не заиграет то или лямов за 6-8 домой или поменяют штук на 3-4 молодых

      1
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      Рейтинг: +3490

      serhio80 > Amokachi14 24 января 2019, 02:33

      Ромуло до травмы очень хорошо выглядел, по той же схеме брали

      2
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      Рейтинг: +9164

      vm777 > serhio80 24 января 2019, 07:01

      Так Ромуло и заиграл сразу. По его игре было видно, что игрок качественный и с большим потенциалом. Плюс Ромуло был игроком олимпийской сборной и кандидатом в первую сборную, но при этом за него не пришлось переплачивать также как за Рошу. Если бы не травма, которую ещё и не правильно лечили(((
      А Роша ничего не показал. Два добротных матча на старте и всё. Этого явно мало, чтобы выиграть конкуренцию.

      2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > serhio80 24 января 2019, 07:28

      Ну с Рому не сравнивай. Ромуло заиграл в Спартаке с первой же игры...

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      Рейтинг: +157

      Amokachi14 > serhio80 24 января 2019, 14:59

      Честно не вспомню трансфер хуже по соотношению цена-качество.Был дорогой Кавенаги,но он хоть забивал,да и продали его за не плохие деньги.

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