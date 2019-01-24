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    Игуаин – о переходе в «Челси»: «Я был обязан. Всегда хотел поиграть в Премьер-лиге»

    Новый игрок «Челси» Гонсало Игуаин поделился впечатлениями от перехода.

    Лондонский клуб арендовал 31-летнего нападающего у «Ювентуса» до конца сезона.

    «Когда появился вариант с «Челси», я был обязан принять его. У клуба большая история и потрясающий стадион, а команда мне всегда нравилась.

    Они играют в Премьер-лиге, где я всегда хотел поиграть», – цитирует аргентинца официальный сайт «пенсионеров».

    • В августе Игуаин перешел в «Милан» на правах аренды.
    • Забил восемь голов и отдал три результативные передачи.
    • Считается, что лондонцы заплатили 9 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    24.01.2019 00:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 24 января 2019, 15:47

      Какая большая история, Игуан ты здоров.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 12:53

      Мечта сбылась.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 24 января 2019, 00:26

      Если бы не Сарри, то и не пришел бы в Челси

      2
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