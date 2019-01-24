Игуаин – о переходе в «Челси»: «Я был обязан. Всегда хотел поиграть в Премьер-лиге»

Новый игрок «Челси» Гонсало Игуаин поделился впечатлениями от перехода.

Лондонский клуб арендовал 31-летнего нападающего у «Ювентуса» до конца сезона.

«Когда появился вариант с «Челси», я был обязан принять его. У клуба большая история и потрясающий стадион, а команда мне всегда нравилась.

Они играют в Премьер-лиге, где я всегда хотел поиграть», – цитирует аргентинца официальный сайт «пенсионеров».