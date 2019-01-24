Игуаин – о переходе в «Челси»: «Я был обязан. Всегда хотел поиграть в Премьер-лиге»

Какая большая история, Игуан ты здоров.
Новый игрок «Челси» Гонсало Игуаин поделился впечатлениями от перехода.
Лондонский клуб арендовал 31-летнего нападающего у «Ювентуса» до конца сезона.
«Когда появился вариант с «Челси», я был обязан принять его. У клуба большая история и потрясающий стадион, а команда мне всегда нравилась.
Они играют в Премьер-лиге, где я всегда хотел поиграть», – цитирует аргентинца официальный сайт «пенсионеров».
- В августе Игуаин перешел в «Милан» на правах аренды.
- Забил восемь голов и отдал три результативные передачи.
- Считается, что лондонцы заплатили 9 миллионов евро.