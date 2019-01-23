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    Попов подпишет контракт с «Ростовом»

    Полузащитник Ивелин Попов продолжит карьеру в «Ростове», сообщает Sport24.

    «Футболист уже прибыл в расположение донского клуба, который ко второй части сезона готовится в Дохе, где принимает участие в Кубке Матч Премьер», – говорится в заметке источника.

    Считается, что 31-летний болгарин заключит контракт на два с половиной года.

    Команда Валерия Карпина после 17-ти туров чемпионата России занимает седьмое место в турнирной таблице.

    • В текущем сезоне хавбек забил гол и отдал две результативные передачи в 21-м матче.
    • Интерес к нему проявляли топ-клубы Турции и «Витесс» Леонида Слуцкого.

    Источник: Sport24

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    23.01.2019 23:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 12:36

      Попов еще не исчерпал своих возможностей ,он пригодится Ростову.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 января 2019, 10:47

      Хотя бы!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 24 января 2019, 02:51

      Стоп!!! Кстати, Ростов не объявлял об аренде или покупке Новосельцева. А на турнире он неплохо в основе шпарит

      0
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 24 января 2019, 02:44

      Это хорошая новость. Теперь бегом на тренировку

      2
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 23 января 2019, 23:54

      Да, Карпин заинтриговал своими приобретениями

      2
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 23 января 2019, 23:42

      Бомбардир сам на себя не похож.И даже суток не прошло,а они уже знают.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 23 января 2019, 23:40

      Не хило так Карпин усилился!!!
      Посмотрим,что с этого получиться,надеюсь минимум на ЛЕ выйдут.

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