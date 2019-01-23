Попов подпишет контракт с «Ростовом»

Полузащитник Ивелин Попов продолжит карьеру в «Ростове», сообщает Sport24.

«Футболист уже прибыл в расположение донского клуба, который ко второй части сезона готовится в Дохе, где принимает участие в Кубке Матч Премьер», – говорится в заметке источника.

Считается, что 31-летний болгарин заключит контракт на два с половиной года.

Команда Валерия Карпина после 17-ти туров чемпионата России занимает седьмое место в турнирной таблице.