Daily Mail: полиция арестовала нападающего «Фулхэма» Камару за драку на базе клуба

По данным Daily Mail, полиция арестовала нападающего «Фулхэма» Абубакара Камара за драку на клубной базе.

Инцидент с участием игрока произошел сегодня вечером. В драке пострадал один из сотрудников команды.

Ранее сообщалось о драке между Камара и нападающим Александаром Митровичем. Главный тренер Клаудио Раньери выгнал 23-летнего француза с базы.

Сегодня футболист вернулся в клуб, чтобы урегулировать ситуацию, но после этого случился еще один конфликт.