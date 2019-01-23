Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Daily Mail: полиция арестовала нападающего «Фулхэма» Камару за драку на базе клуба

    По данным Daily Mail, полиция арестовала нападающего «Фулхэма» Абубакара Камара за драку на клубной базе.

    Инцидент с участием игрока произошел сегодня вечером. В драке пострадал один из сотрудников команды.

    Ранее сообщалось о драке между Камара и нападающим Александаром Митровичем. Главный тренер Клаудио Раньери выгнал 23-летнего француза с базы.

    Сегодня футболист вернулся в клуб, чтобы урегулировать ситуацию, но после этого случился еще один конфликт.

    • В матче 20-го тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (1:0) Камара не дал пробить пенальти Митровичу и сам не реализовал удар. Серб – штатный пенальтист команды. Через девять минут после нереализованного Камара пенальти Митрович забил победный гол с игры.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2019 19:44
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 24 января 2019, 15:08

      Бей своих, что бы чужие боялись!
      А так минус 2 нападающих, одного забрали, второй пострадал в драке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 23 января 2019, 22:13

      Французский Мамаев? Или это такой Кокорин-челлендж? Интересно - стул в драке участвовал?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Lester84 24 января 2019, 10:17

      Лавры Балло не дают покоя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 23 января 2019, 20:32

      Это не сын Криса Камары?)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > kurt_cobain 24 января 2019, 10:17

      Да такая фамилия у четверти африканцев)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11