Daily Mail: полиция арестовала нападающего «Фулхэма» Камару за драку на базе клуба

Бей своих, что бы чужие боялись!
А так минус 2 нападающих, одного забрали, второй пострадал в драке.
По данным Daily Mail, полиция арестовала нападающего «Фулхэма» Абубакара Камара за драку на клубной базе.
Инцидент с участием игрока произошел сегодня вечером. В драке пострадал один из сотрудников команды.
Ранее сообщалось о драке между Камара и нападающим Александаром Митровичем. Главный тренер Клаудио Раньери выгнал 23-летнего француза с базы.
Сегодня футболист вернулся в клуб, чтобы урегулировать ситуацию, но после этого случился еще один конфликт.
- В матче 20-го тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (1:0) Камара не дал пробить пенальти Митровичу и сам не реализовал удар. Серб – штатный пенальтист команды. Через девять минут после нереализованного Камара пенальти Митрович забил победный гол с игры.