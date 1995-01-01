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    Камара не забил пенальти «Хаддерсфилду». Фанаты оскорбили француза в соцсетях по расовому признаку

    Нападающий «Фулхэма» Абубакар Камара подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях, после того, как не забил пенальти в матче 20-го тура АПЛ с «Хаддерсфилдом» (1:0).

    На 82-й минуте лондонцы при счете 0:0 заработали 11-метровый удар, который взялся исполнять Камара, отобрав это право у постоянного пенальтиста Александара Митровича. В итоге француз не реализовал удар.

    После встречи главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери заявил, что ему хотелось убить Камара после игры. Специалист обвинил форварда, пробившего пенальти вопреки его указаниям, в неуважении к клубу.

    «Нам известно, что многочисленные негативные и оскорбительные сообщения были размещены в социальной сети Абубакара Камара. И как клуб, который гордится нашим уважением и вежливостью, мы осуждаем любого, кто может иметь отношение к этим отвратительным действиям.

    Это ни в коем случае не представляет истинное лицо болельщиков «Фулхэма», многие из которых отправили сообщения поддержки и одобрения игроку.

    Клуб окажет всю необходимую поддержку Абубакару и примет самые решительные меры против тех, кто ответственен за эти посты», – сказал представитель «Фулхэма».

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5382

      Вомбат 1 минуту назад

      Раньери сказал не только то, что ему хотелось убить Камара. Он еще и оправдал себя, сказав, что в футбольной среде хотеть убить игрока - это нормально. Читайте его интервью на чемпионате и спорт-экспрессе.

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      Рейтинг: +24429

      Project Бабангида 1 час назад

      путь только какой нибудь негр попробует назвать меня белым...
      я с начало маме пожалуюсь, в суд подам, и портрет Нельсона Манделы публично подожгу

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