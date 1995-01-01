Камара не забил пенальти «Хаддерсфилду». Фанаты оскорбили француза в соцсетях по расовому признаку

Нападающий «Фулхэма» Абубакар Камара подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях, после того, как не забил пенальти в матче 20-го тура АПЛ с «Хаддерсфилдом» (1:0).

На 82-й минуте лондонцы при счете 0:0 заработали 11-метровый удар, который взялся исполнять Камара, отобрав это право у постоянного пенальтиста Александара Митровича. В итоге француз не реализовал удар.

После встречи главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери заявил, что ему хотелось убить Камара после игры. Специалист обвинил форварда, пробившего пенальти вопреки его указаниям, в неуважении к клубу.

«Нам известно, что многочисленные негативные и оскорбительные сообщения были размещены в социальной сети Абубакара Камара. И как клуб, который гордится нашим уважением и вежливостью, мы осуждаем любого, кто может иметь отношение к этим отвратительным действиям.

Это ни в коем случае не представляет истинное лицо болельщиков «Фулхэма», многие из которых отправили сообщения поддержки и одобрения игроку.

Клуб окажет всю необходимую поддержку Абубакару и примет самые решительные меры против тех, кто ответственен за эти посты», – сказал представитель «Фулхэма».