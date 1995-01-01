Камара не забил пенальти «Хаддерсфилду». Фанаты оскорбили француза в соцсетях по расовому признаку

Раньери сказал не только то, что ему хотелось убить Камара. Он еще и оправдал себя, сказав, что в футбольной среде хотеть убить игрока - это нормально. Читайте его интервью на чемпионате и спорт-экспрессе.
Нападающий «Фулхэма» Абубакар Камара подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях, после того, как не забил пенальти в матче 20-го тура АПЛ с «Хаддерсфилдом» (1:0).
На 82-й минуте лондонцы при счете 0:0 заработали 11-метровый удар, который взялся исполнять Камара, отобрав это право у постоянного пенальтиста Александара Митровича. В итоге француз не реализовал удар.
После встречи главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери заявил, что ему хотелось убить Камара после игры. Специалист обвинил форварда, пробившего пенальти вопреки его указаниям, в неуважении к клубу.
«Нам известно, что многочисленные негативные и оскорбительные сообщения были размещены в социальной сети Абубакара Камара. И как клуб, который гордится нашим уважением и вежливостью, мы осуждаем любого, кто может иметь отношение к этим отвратительным действиям.
Это ни в коем случае не представляет истинное лицо болельщиков «Фулхэма», многие из которых отправили сообщения поддержки и одобрения игроку.
Клуб окажет всю необходимую поддержку Абубакару и примет самые решительные меры против тех, кто ответственен за эти посты», – сказал представитель «Фулхэма».