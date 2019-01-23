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    Гончаренко: «Игроки ЦСКА не верили, что можно играть по 90 минут после десяти дней занятий в двухразовом режиме»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о завершившемся первом зимнем сборе команды.

    На дебютном этапе подготовки к весенней части сезона армейцы провели два контрольных матча, победив латвийский «Вентспилс» (5:0) и норвежский «Мольде» (2:1).

    – Первый сбор завершен, но сначала – по матчу с «Мольде». Насколько довольны игрой?

    – Мне нравятся подобные матчи. Такие команды, как «Мольде», имеют хорошую организацию, играют агрессивно, компактно, оставляют мало зон. Нужно быстро принимать решения, чтобы ходил мяч. Также мне нравится, когда команда проявляет характер. В первом тайме мы тяжело двигались, держали в уме тот объем работы, который проделали. Когда потом «сбросили оковы», стали лучше двигаться, быстрее принимать решения. Мы наращивали давление и в конце концов сумели реализовать то преимущество, которое имели.

    – Радует ли вас вариативность голевых комбинаций, после которых команда забивала позавчера и вчера? Тут и мячи с игры, и после аута и угловых, и с пенальти, и дальним ударом…

    – Мы как тренеры даем игрокам карты, а они должны разыгрывать их, принимать правильные решения. Стараемся улучшать стандартные положения, позиционные и быстрые атаки, уметь нестандартно сыграть перед штрафной соперника. Все это было и в игре с «Вентспилсом», и с «Мольде».

    – Как оцените сбор в целом?

    – Как и всегда мы проделали большой объем работы, для многих это стало неожиданностью. В какой-то момент ребята ужаснулись таким нагрузкам и не верили, что можно играть по 90 минут после десяти дней занятий в двухразовом режиме (улыбается). Тем не менее сейчас они убедились в том, что это возможно.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    23.01.2019 18:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 24 января 2019, 06:32

      Никуя себе,а игроки верят что можно получать миллионы бегая 1-2 в неделю по полтора часа,при этом что 70% страны за 20-25т.р вкалывает по 5 дней в неделю?

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Каратель 24 января 2019, 14:07

      Это вопрос не только к Гончаренко,а ко всему футбольному сообществу

      0
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      Рейтинг: +253

      Sancool > Каратель 24 января 2019, 14:13

      какие полтора часа? это ты видишь их бег только полтора часа

      2
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 23 января 2019, 20:59

      Вот жутко интересно: можно ли сопоставить физические нагрузки в футболе и, скажем, в теннисе, где игра длится 3-4 часа, а то и больше?

      4
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      Рейтинг: +393

      jengais 23 января 2019, 20:57

      удачи ЦСКА в продолжении сезона и конечно победы в чемпионате!))

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 января 2019, 19:28

      По весне будет интересно посмотреть на готовность ЦСКА в игровом плане. Но меня больше будет интересовать физическая готовность и количество травм, если они будут( не игровые травмы в стыках... )

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 23 января 2019, 19:08

      Большая часть обновленного состава пропустила летнюю предсезонную подготовку, потому что игроков подписывали уже по ходу сезона. Страшно представить, какой машиной ЦСКА вернется с зимних сборов.

      8
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > bset 24 января 2019, 14:08

      Было бы прикольно зща этим понаблюдать.Главное,что машинист у нас ТОПовый.

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      Рейтинг: +24996

      bset > Татарин за ЦСКА 24 января 2019, 15:15

      Да что уж "бы". Немного осталось и понаблюдаем) Не удивлюсь, если даже чемпионство потянем)

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > bset 24 января 2019, 16:35

      ну весна у нас всегда замечательно получается)))

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