Гончаренко: «Игроки ЦСКА не верили, что можно играть по 90 минут после десяти дней занятий в двухразовом режиме»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о завершившемся первом зимнем сборе команды.

На дебютном этапе подготовки к весенней части сезона армейцы провели два контрольных матча, победив латвийский «Вентспилс» (5:0) и норвежский «Мольде» (2:1).

– Первый сбор завершен, но сначала – по матчу с «Мольде». Насколько довольны игрой?

– Мне нравятся подобные матчи. Такие команды, как «Мольде», имеют хорошую организацию, играют агрессивно, компактно, оставляют мало зон. Нужно быстро принимать решения, чтобы ходил мяч. Также мне нравится, когда команда проявляет характер. В первом тайме мы тяжело двигались, держали в уме тот объем работы, который проделали. Когда потом «сбросили оковы», стали лучше двигаться, быстрее принимать решения. Мы наращивали давление и в конце концов сумели реализовать то преимущество, которое имели.

– Радует ли вас вариативность голевых комбинаций, после которых команда забивала позавчера и вчера? Тут и мячи с игры, и после аута и угловых, и с пенальти, и дальним ударом…

– Мы как тренеры даем игрокам карты, а они должны разыгрывать их, принимать правильные решения. Стараемся улучшать стандартные положения, позиционные и быстрые атаки, уметь нестандартно сыграть перед штрафной соперника. Все это было и в игре с «Вентспилсом», и с «Мольде».

– Как оцените сбор в целом?

– Как и всегда мы проделали большой объем работы, для многих это стало неожиданностью. В какой-то момент ребята ужаснулись таким нагрузкам и не верили, что можно играть по 90 минут после десяти дней занятий в двухразовом режиме (улыбается). Тем не менее сейчас они убедились в том, что это возможно.