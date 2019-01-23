Сарри: «Верим, что сегодня Игуаин подпишет контракт с «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри надеется, что нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин сегодня подпишет контракт с лондонским клубом.

Как ранее сообщалось, аргентинец перейдет в «Челси» на правах аренды до конца сезона за 9 миллионов евро с правом выкупа за 36 миллионов.

«Игуаин – очень сильный нападающий. Особенно он был таким в мой первый сезон в «Наполи».

Наверняка это один из лучших форвардов, с которыми я работал в своей карьере. У него есть подходящий опыт, чтобы играть в АПЛ.

Мы верим, что он подпишет контракт сегодня. Надеюсь, он начнет забивать для «Челси». Я знаю, что у него были некоторые трудности в настоящий момент, но мы надеемся, что он сможет набрать свою лучшую форму.

Сыграет ли он против «Тоттенхэма» [в ответном полуфинальном матче Кубка лиги, который пройдет завтра, 24 января]? Я думаю, это невозможно. Есть ли у него какие-то проблемы? Я не знаю. Мне нужно поговорить об этом с врачом и клубом», – сказал Сарри.