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    Сарри: «Верим, что сегодня Игуаин подпишет контракт с «Челси»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри надеется, что нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин сегодня подпишет контракт с лондонским клубом.

    Как ранее сообщалось, аргентинец перейдет в «Челси» на правах аренды до конца сезона за 9 миллионов евро с правом выкупа за 36 миллионов.

    «Игуаин – очень сильный нападающий. Особенно он был таким в мой первый сезон в «Наполи».

    Наверняка это один из лучших форвардов, с которыми я работал в своей карьере. У него есть подходящий опыт, чтобы играть в АПЛ.

    Мы верим, что он подпишет контракт сегодня. Надеюсь, он начнет забивать для «Челси». Я знаю, что у него были некоторые трудности в настоящий момент, но мы надеемся, что он сможет набрать свою лучшую форму.

    Сыграет ли он против «Тоттенхэма» [в ответном полуфинальном матче Кубка лиги, который пройдет завтра, 24 января]? Я думаю, это невозможно. Есть ли у него какие-то проблемы? Я не знаю. Мне нужно поговорить об этом с врачом и клубом», – сказал Сарри.

    • В 2016 году «Ювентус» купил Игуаина у «Наполи» за 90 миллионов евро.
    • В первой половине текущего сезона 31-летний футболист выступал в аренде в «Милане», за который провел 22 матча, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    23.01.2019 17:17
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    Комментарии231
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 января 2019, 00:08

      Ну вот, у Лацио столько было моментов и не забили, а Юве в контратаке сравнял счёт.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 23:52

      "Лацио" забил и " Юве" подвис на первом поражении в чемпионате. Римляне сегодня хороши, а "Юве" тачку возит.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 23:50

      Там что-то спортдир ПСЖ, тормознул трансфер Паредеса для уточнения с ним деталей. Я так понял по его "личке", но не вопросы к " Зениту".

      3
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 23:40

      " Реал" раскочегарился после первого тайма дрючит в гостях "Эспаньол" 3:1 У нас Серёга такой чёт ставил.

      2
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 января 2019, 23:47

      Серёга красавчик.... его тактика называется "от противного" .... поставить так как никто не ставил

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 января 2019, 23:48

      Он ставит и другой счёт, и смотри на разницу мячей с нами. Но иногда и отдельно от всех проставляет результат.

      4
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      ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Рубик Докоян 28 января 2019, 00:12

      1-4

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 28 января 2019, 00:17

      Я смотрю периодически на счёт, а по телеку смотрю Лацио-Юве.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 23:31

      Базу на завтра подготовил. Тренировка в любое свободное время... )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 22:31

      У Сани и Макса по 10 очков, у Серёги 7 и у нас с Толей по 3. Осталось два матча.

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 января 2019, 22:35

      давай итальянец....давай.... ради папы римского и фридриха энгельса...

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 января 2019, 22:40

      Я вот против статистики поставил на "Интер", но Торино дрючит их в этом году и в предыдущие годы тоже. Но думаю в лидирующей группе, такой состав, хоть игры особой нет, но "Торино" опять выиграл.

      3
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      ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Рубик Докоян 27 января 2019, 22:41

      не совсем понял Вашу систему подсчётов, Атлетик- Бетис 1-0 у меня точный счёт так ?это 5 баллов !?

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 января 2019, 22:44

      только что турин в рим пожаловал....обычно огоньком римляне дома играют... но туринцы с ушатом воды обычно приезжают

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 27 января 2019, 22:45

      Это мы решили с февраля так ставить: Точный счёт 5, угаданный исход матча с разницей мячей 3, угаданный исход матча 2, ну и пролёт 0. Сейчас у нас система 3, 2, 1, 0 преимущество при равенстве очков затем у кого больше угаданных счетов. Если одинаково. то можно по второму результату смотреть у кого больше или победителей будут двое, а может трое.

      5
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR > ВетеR 27 января 2019, 22:46

      Система,ка в Баттлах в чате 5-3-2 ?

      3
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Сварожич 27 января 2019, 22:47

      не думаю , что 3-2-1 правильная тактика, при явном фаворите угадать победителя не составляет труда, а вот точный счёт !!!

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 января 2019, 22:48

      Эту пару Толя не стал включать в КП. Завтра играют Эмполи-Дженоа, вот они в КП.

      4
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      ...
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      Project Бабангида > ВетеR 27 января 2019, 22:48

      ну вот тебе..... беларусь россию в фальсификации заподозрила )
      мы тут по Докояновским правилам играем )

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 27 января 2019, 22:50

      Толя предложил сыграть так, мы так и начали. Теперь попробуем иначе 5-3-2

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 27 января 2019, 22:53

      Если ты заметил, явных фаворитов мы не включаем в КП. И при угаданном результате всего 1 очко, а точный счёт 3 . А сколько мы все не угадали в этом КП, нули превалируют... )))

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      ВетеR > Рубик Докоян 27 января 2019, 22:56

      моё мнение, 5-3-2 более" тонкая и справедливая" оценка )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 27 января 2019, 22:59

      По мне нет. Один угаданный счёт хоть это и более весомо перекрывает только три угаданных результата, а посмотри сколько мы пролетели все по результатам в этом КП. В нашей системе как сейчас 4 результата надо угадать, чтобы обойти один точный счёт

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      Рубик Докоян 27 января 2019, 22:08

      Уже Саня вышел в лидеры. У него 8 очков у Макса 7 и Саня досрочно выиграл Италию. Я, Толя, Макс по 4-м сыгранным матчам в Италии по нулям. )))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 января 2019, 22:12

      урааааа! да здравствует Италия!! Алессандра на финишном этапе дожал испанского биатлониста....
      знай наших..!!

      Олег, я тебя в этих баталиях буду Фуркадом называть. один этап кубка мира ты отдать можешь, но весь чемпионат вряд ли

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      Project Бабангида > insider_retro 27 января 2019, 22:13

      заметь как зрители втянулись....) мне это интересней чем спартак - зенит)

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 27 января 2019, 22:13

      Может, позже, Толя выложит какую-нибудь краткую аналитику по баттлу - типа, кто на чём потянул, а кто и где необдуманно впух?!..:))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 27 января 2019, 22:21

      В принципе у нас у всех неудачно прошел этот КП. Саша лучше всех в Италии 4 очка в 4-х матчах. завтра 5-я игра, а Макс в немецком Чемпионате набрал 5 очков. По Испании у Серёги и Макса есть шанс набрать сейчас 5 очков, а Сане 4. Атлетик Б. ведёт 1:0. Я ставил 1:2 на Бетис, а Толя 2:2

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 января 2019, 22:24

      Да тут трудно угадывать. Мы многие матчи этих команд не видим. Ориентируемся по турнирной таблице, статистике личных встреч ( я за 3 года последних) забитые и пропущенные. А выходят играть и ничего не работает.

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    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 27 января 2019, 21:47

      Олег, кто в мужском теннисе победил..? готов обсудить..

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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 27 января 2019, 21:51

      Куда мы катимся?!..
      Биатлон, теннис...
      Завтра вникну в кёрлинг и засыплю вас всех учтивыми вопросами..:))
      Пообсуждаааееемм!..:))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 января 2019, 21:53

      Джокович выиграл в 7-й раз и стал рекордсменом по победам на БШ в Австралии по сетам 3:0. Ждали, если не 5, то 4 сета уж точно. Но у Рафы игра не пошла. Если избежит травм, а у него давние проблемы с коленом, то в Париже он будет опять в фаворе.

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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 27 января 2019, 21:57

      Андрес....что делать...? конкуренция созданная поэтами , толкает на такого рода авантюры.... надо как то выживать в созданных здесь реалиях ))

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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 января 2019, 21:59

      надаль на грунте , даже с одной нагой фаворит)

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 января 2019, 22:02

      Там тяжело играть по физике, идёт долгий розыгрыш мяча и у многих мышцы не выдерживают. Мышцы закисляются, судороги, особенно когда играют по 5 сетов. Поэтому там надо подойти с хорошим здоровьем и функционалом.

      2
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 января 2019, 22:06

      Олег, а что с Джокой случилось.....года три назад казалось что он всех сметёт и рекорды перепишет....и в самом расцвете, бац и сдулся...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 января 2019, 22:09

      Был период, когда не пошла игра. Родился ребёнок, сделал перерыв, стал менять тренеров и всюду пролетал. Но вот уже второй год, мы видим прежнего Новака.

      2
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 27 января 2019, 22:20

      Федерер конечно тоже машина..чем то Бьёрндалена напоминает, если ассоциацию провести. лет до ста в пин - понг гонять будет)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 27 января 2019, 22:26

      Эти парни заслуживают большого уважения. Проводить такие тяжёлые матчи, на протяжении многих лет, в таком лошадином и травматичном виде спорта и побеждать молодых, это надо уметь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 января 2019, 21:37

      Всего доброго Сереж" Я тоже заканчиваю. Спокойной ночи!

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 27 января 2019, 21:39

      Спокойной ночи, Саша, до завтра.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 27 января 2019, 21:42

      да прибудет с ними Италия)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > zigbert 27 января 2019, 21:45

      Приятных сновидений, Сандро!..
      Береги партбилет, захаживай в гости к соседке и не забывай про холодильник!..:))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 27 января 2019, 21:23

      Всякая человеческая голова подобна желудку: одна переваривает входящую в оную пищу, а другая от нее засоряется.

      Всем спасибо за общения и всем доброй ночи!
      Я спать!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 27 января 2019, 21:24

      Пока, Серёга, спокойной ночи.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > афоня72 27 января 2019, 21:25

      Крепкого сибирского сна, Сергей!..
      До завтра!!..

      7
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 27 января 2019, 21:27

      Серёга, спасибо за стих.... очень сильно !

      7
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Project Бабангида 27 января 2019, 21:28

      Потом как нибудь накачу, ещё чего выдам.. про пиво тоже было вроде весело

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 27 января 2019, 21:38

      взбодри нас при случаи...

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