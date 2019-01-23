Бекхэм приобрел акции «Солфорда». Это шестой экс-игрок «МЮ», купивший долю в клубе

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм стал одним из акционеров «Солфорд Сити».

Англичанин приобрел 10% акций полупрофессионального клуба, став шестым экс-футболистом «МЮ», купившим долю в команде. Ранее это сделали Райан Гиггз, Пол Скоулз, Ники Батт, Фил и Гари Невиллы.

Владелец оставшихся 40% акций «Солфорда» – сингапурский бизнесмен Питер Лим. Помимо этого, он – президент «Валенсии».

После приобретения акций «Солфорд Сити» бывшими игроками «Юнайтед» в 2014 году клуб трижды повышался в классе. В настоящее время он выступает в Национальной лиге – пятом по значимости дивизионе Англии.