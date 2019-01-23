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    Бекхэм приобрел акции «Солфорда». Это шестой экс-игрок «МЮ», купивший долю в клубе

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм стал одним из акционеров «Солфорд Сити».

    Англичанин приобрел 10% акций полупрофессионального клуба, став шестым экс-футболистом «МЮ», купившим долю в команде. Ранее это сделали Райан Гиггз, Пол Скоулз, Ники Батт, Фил и Гари Невиллы.

    Владелец оставшихся 40% акций «Солфорда» – сингапурский бизнесмен Питер Лим. Помимо этого, он – президент «Валенсии».

    После приобретения акций «Солфорд Сити» бывшими игроками «Юнайтед» в 2014 году клуб трижды повышался в классе. В настоящее время он выступает в Национальной лиге – пятом по значимости дивизионе Англии.

    Источник: Инстаграм Дэвида Бекхэма

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    23.01.2019 15:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +393

      jengais 23 января 2019, 16:33

      Потом ещё четыре легенды докупят, и назовут Red Devils United))

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