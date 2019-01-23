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    Игуаин сегодня может перейти в «Челси»

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступавший на протяжении последних нескольких месяцев за «Милан» на правах аренды, может стать игроком лондонского «Челси» уже сегодня.

    Сегодня аргентинский форвард прилетит в Лондон, чтобы окончательно оформить переход в состав синих.

    Если трансфер заявят в офис FA днем, то не исключается возможное участие аргентинца в ответном матче полуфинала Кубка лиги против «Тоттенхэма», который состоится 24 января.

    • «Челси» арендует Игуаина до конца текущего сезона и заплатит «Ювентусу» 9 миллионов евро.
    • В соглашении 31-летнего футболиста будет прописана опция выкупа летом за 36 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 31-летний аргентинец провел 22 матча за «Милан» и забил восемь голов.

    Источник: Football Italia

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    23.01.2019 11:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 января 2019, 15:59

      Посмотрим, если трансфер осуществится, сможет он перезапустить свою карьеру и поиграть ещё у Сарри.

      1
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 23 января 2019, 12:55

      Интересно было бы посмотреть на него в Англии)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 23 января 2019, 12:26

      У Челси в последнее время что ни нап, то бревно. Абрамович там элитную лесопилку открыл??

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