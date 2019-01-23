Игуаин сегодня может перейти в «Челси»

Посмотрим, если трансфер осуществится, сможет он перезапустить свою карьеру и поиграть ещё у Сарри.
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступавший на протяжении последних нескольких месяцев за «Милан» на правах аренды, может стать игроком лондонского «Челси» уже сегодня.
Сегодня аргентинский форвард прилетит в Лондон, чтобы окончательно оформить переход в состав синих.
Если трансфер заявят в офис FA днем, то не исключается возможное участие аргентинца в ответном матче полуфинала Кубка лиги против «Тоттенхэма», который состоится 24 января.
- «Челси» арендует Игуаина до конца текущего сезона и заплатит «Ювентусу» 9 миллионов евро.
- В соглашении 31-летнего футболиста будет прописана опция выкупа летом за 36 миллионов евро.
- В текущем сезоне 31-летний аргентинец провел 22 матча за «Милан» и забил восемь голов.