Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу над «Мольде» благодаря голам Ахметова и Набабкина

ЦСКА обыграл «Мольде» в товарищеской встрече.

Москвичи пропустили первыми на 78-й минуте, но спустя всего две минуты полузащитник Ильзат Ахметов счет сравнял. А за минуту до конца основного времени матча отличился защитник армейцев Кирилл Набабкин, принеся своей команде победу.

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) – Мольде – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Чукву, 78; 1:1 – Ахметов, 80: 2:1 – Набабкин, 89.