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    Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу над «Мольде» благодаря голам Ахметова и Набабкина

    ЦСКА обыграл «Мольде» в товарищеской встрече.

    Москвичи пропустили первыми на 78-й минуте, но спустя всего две минуты полузащитник Ильзат Ахметов счет сравнял. А за минуту до конца основного времени матча отличился защитник армейцев Кирилл Набабкин, принеся своей команде победу.

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Россия) – Мольде – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Чукву, 78; 1:1 – Ахметов, 80: 2:1 – Набабкин, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2019 15:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 января 2019, 18:50

      Когда команда выигрывает, то всегда приятно, но самое главное без
      травм и наиграть состав, чтобы понимали друг друга с полу взгляда.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > vladimir-7 23 января 2019, 16:58

      С полу мысли должны ппонимать))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1009

      OOOVVV. 22 января 2019, 17:52

      А мне понравился Амиго (Родриго Бекао).
      Хоть и индеец, но истинный армеец.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +111

      shikari_ 22 января 2019, 17:45

      где "зенитчики"? нужно их мнение по сопернику, достаточно серьезный?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 22 января 2019, 16:00

      "Я вот думаю, что сила в Набабкине. У кого Набабкин, тот и сильнее"

      11
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      Рейтинг: +702

      19element87 22 января 2019, 15:48

      Ой Кирюха красавец - забил так забил! Не даром говорят - раз в год и швабра стреляет! Гол красавец бесспорно!

      8
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    • ...
      Рейтинг: +562

      Elisey13 22 января 2019, 15:46

      Поздравляю, Набабкин красавчик!

      6
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 22 января 2019, 15:45

      Так вырвал победу или сыграл в ничью? )))

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > OldenVad 22 января 2019, 16:01

      Проиграл, судя по счету 1:2 в новости)))))) Набабкин похоже в свои гол-красавец положил))))

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