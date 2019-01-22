Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу над «Мольде» благодаря голам Ахметова и Набабкина

Когда команда выигрывает, то всегда приятно, но самое главное без
травм и наиграть состав, чтобы понимали друг друга с полу взгляда.
ЦСКА обыграл «Мольде» в товарищеской встрече.
Москвичи пропустили первыми на 78-й минуте, но спустя всего две минуты полузащитник Ильзат Ахметов счет сравнял. А за минуту до конца основного времени матча отличился защитник армейцев Кирилл Набабкин, принеся своей команде победу.
Товарищеский матч
ЦСКА (Россия) – Мольде – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Чукву, 78; 1:1 – Ахметов, 80: 2:1 – Набабкин, 89.