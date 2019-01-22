«Ростов»: «В матче со «Спартаком» Вилюш получил разрыв крестообразных связок»

Защитник «Ростова» Мацей Вилюш выбыл на длительный срок.
30-летний футболист получил травму на 83-й минуте встречи товарищеского турнира Кубок «Матч Премьер» со «Спартаком» (1:2). Медицинское обследование показало у поляка разрыв крестообразных связок.
В ближайшее время игроку предстоит операция. Сроки восстановления – от четырех до шести месяцев.
- Вилюш перешел в ростовский клуб из «Леха» в июле 2017 года.
- В текущем сезоне защитник провел за желто-синих 17 матчей.
Источник: Официальный сайт «Ростова»