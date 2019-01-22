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    «Ростов»: «В матче со «Спартаком» Вилюш получил разрыв крестообразных связок»

    Защитник «Ростова» Мацей Вилюш выбыл на длительный срок.

    30-летний футболист получил травму на 83-й минуте встречи товарищеского турнира Кубок «Матч Премьер» со «Спартаком» (1:2). Медицинское обследование показало у поляка разрыв крестообразных связок.

    В ближайшее время игроку предстоит операция. Сроки восстановления – от четырех до шести месяцев.

    • Вилюш перешел в ростовский клуб из «Леха» в июле 2017 года.
    • В текущем сезоне защитник провел за желто-синих 17 матчей.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    22.01.2019 14:47
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +5873

      maygli 23 января 2019, 21:11

      Наверно вышел плохо разогретый... или ещё что.
      Ну как так, ни удара, не столкновения? Бежал, опёрся на левую ногу и разрыв.
      Что-то тут не так с физподготовкой перед игрой.

      0
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 22 января 2019, 21:52

      Да, очень-очень товарищеский турнир, прямо дружеский.

      0
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 22 января 2019, 18:27

      Здоровья!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 января 2019, 17:11

      Нафиг нужен этот левый турнир.Вилюш выбыл,щас Инга уйдёт...Короче,пипец с защитой

      -1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 22 января 2019, 14:52

      Кресты в нашем чемпионате как проклятие....))

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > _Marqella_ 22 января 2019, 14:54

      Безграмотная физподготовка имхо.Похоже перегружают.

      4
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > александр п 22 января 2019, 16:38

      Тренироваться просто нужно. Топ игроки кресты почти не рвут, т.к. тренируются + режим, а наши бухают по клубам. Вот и результат.

      3
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      Рейтинг: +33447

      oyabun > александр п 22 января 2019, 19:29

      Соглашусь с вами. Ростов вышел из отпуска раньше всех, уже 4-го января. Парням не дали толком отдохнуть, восстановить силы и похоже Карпин их перегрузил.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > WhiteEgon 22 января 2019, 19:35

      Вполне может быть,но топ-футболистов читал обслуживает целая бригада физиотерапевтов.Думаю дело именно в этом.

      1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > александр п 23 января 2019, 09:43

      Наши футболисты зарабатывают достаточно, чтобы иметь свою бригаду квалифицированных медиков, но тратятся на машинки и клубы.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > WhiteEgon 23 января 2019, 09:57

      Сомневаюсь ,что в России есть квалифицированные медики.И то что наши футболисты в состоянии разбираться в квалификации врачей.Имхо это компетенция менеджмента клуба.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 января 2019, 14:52

      Как жаль , хороший игрок.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 января 2019, 14:49

      пляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя да что ж так часто эта травма нынче происходит.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > FanatSerj 22 января 2019, 14:55

      Причём в основном в России.

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > александр п 22 января 2019, 14:57

      а у тебя есть сводки по количеству разрывов крестов, в чемпионатах других стран?

      5
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Gek Dement 22 января 2019, 15:03

      Нет ,но думаю что там таких травм в разы меньше,а может и на порядок.

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > александр п 22 января 2019, 15:14

      т.е. ты не знаешь точно, но по твоим внутренним ощущениям это так? самому не смешно?..) За прошлый год лидеры статистики по разрывам крестов в Европе 1) Англия 2)Испания 3) Германия 4)Италия 5) Франция. Мы где-то наравне с Германией идем.. И это при том что в вышеперечисленных странах высшие дивизионы не играют на огородах в -20 =)

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Gek Dement 22 января 2019, 15:19

      Сужу по звёздам,что то не припомню что бы Месси,Роналду и прочие азары кресты рвали.А то что там футболисты в два раза больше матчей проводят учтено в статистике?Да и огородов у нас давно нет.

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > александр п 22 января 2019, 15:30

      А т.е. когда я тебя поймал на том что ты выдумываешь факты, ты начал уже статус футболиста примешивать?) Хорошо, а приведи мне сравнительную таблицу в сколько Месси и Роналду оценить Кокорина с Джикией пожалуйста, а то они плохо поддаются сравнению) Огородов нет, может и в -15 у нас не играют?) Или наоборот в Германии и Испании может тоже в -15 играют?) Дело не в огородах и не в количестве матчей(в Испании которая на втором месте, кстати так же как и в России только чемпионат и кубок, третьего турнира нет), а в том что ты только что выдумал из головы факт=))

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      александр п > Gek Dement 22 января 2019, 15:46

      Ты меня не на чём не поймал,никаких фактов я не выдумывал.В Испании третьего турнира нет.Но ведущие клубы регулярно выигрывают европейские турниры и доходят до полуфиналов.Да и в чемпионате у них не 16 команд.И кубок Испании они не игнорируют,и игр там поболее.

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      Gek Dement > александр п 22 января 2019, 16:00

      Хахаха, ты начинаешь грешить той же фигней что и пару тройку месяцев назад когда с тобой общались, когда кончаются твои аргументы, соскакиваешь на абсолютно левую тему, не о чем просто продолжать с тобой разговор))))
      Хоть 3 ЛЧ они в 2018 году бы выиграли и еще могли бы даже 4 раза в космос без скафандра всей лигой слетать, а еще взять 5 кубков мира и 7 золотых мячей, только это не имеет никакого значения к той теме которую мы обсуждаем.
      Да у них не 16 а 20 команд, это значит что они не 30, а 38 туров проводят(а не в два раза больше матчей, как ты тоже выдумал из пальца), а то что они не игнорируют кубок Испании, а мы видимо игнорируем, это ты так же из пальца высосал как и инфу выше? или есть какая то доказательная база? И именно на выдумывании фактов я тебя и поймал, называй вещи своими именами, ты ни хрена не знаешь, а утверждаешь что
      1) травм крестов среди игроков высшей лиги там на порядок меньше 2) что матчей они проводят в 2 раз больше 3) что кто-то где-то игнорирует, а где-то не игнорирует
      О чем с тобой спорить, если ты высасываешь из пальца факт, а когда тебя к стенке припираешь скатываешь в вообще левую хрень, коим образом связано количество травм в чемпионатах и еврокубки?))) большего бреда я не слышал))

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Gek Dement 22 января 2019, 16:05

      Извини ты слегка туповат.Возьми Реал и сосчитай сколько он матчей за сезон провёл,и сколько у него крестов ,и сколько Спартак.И увидишь что Реал почти в два раза больше игр проводит.К тому же игроки Реала ещё за сборные официальные игры проводили.А спартачи -россияне только товарняки.

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > александр п 22 января 2019, 16:18

      Извини но туповат ты. Мы сравниваем не Реал и Спартак. А две лиги испанскую и нашу. (А если быть совсем точным 5 лиг). А ты в курсе вообще что кроме Реала есть например команда Уэска в Испании, которая в еврокубках и кубках не играет? Давай ее сравним с Зенитом например? Или еще лучше с Краснодаром который до сих пор играет в трех турнирах?)
      А кстати сколько в Реале крестов расскажи-ка? А сколько в Спартаке? А сколько в остальных командах? И сколько матчей играет первая команда Испании, а сколько последняя? А в России или Германии?
      Нет уж, по моему в данной ситуации туповат тот кто мне рассказывает про лиги о которых он сам ничего не знает кроме Реала и еще парочки известных команд.
      Ты когда начинаешь заниматься сравнениями, изучи сначала статистику, все сравнения строятся на ней, это правило. Подчеркну-не на твоих внутренних ощущениях, не на твоем воображении, не на твоих клубных предпочтениях!!! а на статистике! =) Всё, не о чем с тобой больше тут говорить, ты не в теме, отвечать не буду больше.=)

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Gek Dement 22 января 2019, 16:21

      Я не интересуюсь Уэсками, а только топ-клубами.Если в Реале крестов на один официальный матч в разы меньше чем в Спартаке,значит дело в методике подготовки и клубной медицине.

      2
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > александр п 22 января 2019, 16:28

      " ...
      Рейтинг: +1485
      александр п > FanatSerj 1 час назадПожаловаться
      Причём в основном в России."
      "...
      Рейтинг: +1485
      александр п > Gek Dement 1 час назадПожаловаться
      Нет ,но думаю что там таких травм в разы меньше,а может и на порядок."
      Ты в таком случае когда обобщаешь в своих постах и пишешь высказывания якобы про "всю Россию" и про "всю Европу" уточняй в скобочках, что кроме названий двух клубов в России и в Европе ничегошеньки о футболе не знаешь и отношение к тебе сразу будет соответствующим у всех.
      В общем я из нашего разговора вынес что в футболе ты ни черта не шаришь(кстати про подготовку и медицину не лечи, а то начну распрашивать подробности, ты же мне ничего про них не расскажешь и опять будешь краснеть бледнеть и стрелки переводить), но замечательно овладел исскуством сьезжания с темы. =)

      -1
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > александр п 22 января 2019, 16:29

      Вот честно у тебя иногда бывают умные мысли, даже лайкаю, но сейчас ты такую ахинею несешь, уж извини, не могу молчать.)

      0
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      ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > александр п 22 января 2019, 16:30

      И кстати, мне интересно, ответь пожалуйста, по какому принципу ты отличаешь топ клуб от не топ клуба?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Gek Dement 22 января 2019, 16:34

      Ты лучше сравни показатели Реала и Спартака .А то какое то словоблудие получается.

      1
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > александр п 22 января 2019, 16:49

      Словоблудие это начать сравнивать РПЛ и европейские лиги, а потом скатится к показателям Реала и Спартака. А почему не Локо и Барсу(чемпионов стран)? А почему не Малагу и СКА-Хабаровск(последние места)? =) Еще можно Рейнджерс и Динамо Бухарест сравнить(тоже европейские команды и тот же твой принцип полпалец потолок=)).

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      александр п > Gek Dement 22 января 2019, 17:02

      Потому что 6 крестов за год у Спартака, связываю с безграмотной работой команды Карреры,и не один я .Специальных исследований на эту тему не вёл.Этим должен заниматься менеджмент Спартака.

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      Gek Dement > александр п 22 января 2019, 17:29

      А при чем тут 6 крестов у Спартака и общая статистика по лигам? Я не понимаю почему ты все время начинаешь об общем а скатываешься к частному, или вообще к другой теме? Ты начало поста почитай, ты заявлял что в основном в России эта травма чаще всего на порядок чаще чем в Европе происходит, а теперь только Спартак и только Каррера уже. У нас РПЛ это только Спартак с Каррерой или еще 15 команд помимо того?

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      александр п > Gek Dement 22 января 2019, 18:52

      Ничего не заявлял,сказал что думаю и что возможно .И предположил, что это связано с непрофессионализмом медиков и тренеров отвечающих за физподготовку.В доказательство своих слов предложил тебе сравнить статистику Реала и Спартака.Потому что Реалом руководят профи ,а Спартаком дилетанты.

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      Gek Dement > александр п 22 января 2019, 19:14

      Т.е. вот эти "Причём в основном в России." (с) твои слова, в которых невооруженным взглядом видно что имеется ввиду вся РПЛ нужно расценивать как предположение основанное на травме 6 игроков Спартака? А почему Реалом руководят профи? А вот у нас получается Енисеем или Анжи тоже руководят профи, раз у них крестов нет в таких количествах в команде?
      У нас т.е. получается количество травм крестов в команде это показатель профессиональности руководства клуба что ли?
      Просто я не могу сложить эту головоломку, ты сначала говоришь, ну или хорошо, предполагаешь, а не утверждаешь, "у нас в России все плохо с крестами, по сравнению с Европой" (перевожу с твоего завулированного на человеческий язык), а когда я тебе даю статистику что в Европе с крестами не лучше, ты вместо того чтобы сказать "Окей чувак, я немного погорячился", начинаешь мне предлагать сравнить статистику травм в Реале и Спартаке... Почему Спартак, почему Реал...? речь шла о всей Европе а ты берешь рандомные клубы(они даже не чемпионы своих стран на 18год) и предлагаешь на основании анализа их травм делать выводы. Чепуха какая-то уж извини.

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      александр п > Gek Dement 22 января 2019, 19:23

      Не надо меня переводить ,что то домысливая.Просто если не трудно,не словоблудь,а приведи конкретные цифры.

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      Gek Dement > александр п 22 января 2019, 19:39

      =))) так ты и словоблудишь) тебя не переводить надо а по русски учить говорить судя по твоим заявлениям) написал про Россию сьехал на спартак с реалом и на второй круг уже пошел одно и то же талдычишь))) статистику по Европе за 18 год кто на каком месте по крестам я тебе выше привел, конкретные цифры хочешь так яндекс тебе в помощь) а если для тебя европа это только Спартак и Реал то я тебя огорчу, но это не так))

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