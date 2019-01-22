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    «Ювентус» планирует перебить предложение «Реала» Милитао

    «Ювентус» может перехватить у «Реала» защитника «Порту» Эдера Милитао.

    Как информирует Le 10 Sport со ссылкой на Calciomercato, в ближайшее время руководство туринского клуба планирует встретиться с агентом 21-летнего игрока. Чемпион Италии готов предложить бразильцу более выгодный контракт, чем мадридцы.

    В этом сезоне Милитао забил два мяча и сделал две результативные передачи в 25 играх за «Порту».

    AS: «Реал» договорился с Милитао о трансфере из «Порту» за 50 миллионов

    Источник: Le 10 Sport

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    22.01.2019 01:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 января 2019, 10:58

      Центральный, молодые, бразильские защитники ???... Не. Дом подожжет еще и сядет. Бразильцев в центр так рано надо в виде большого исключения брать, особенно в Италию.

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