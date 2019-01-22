«Ювентус» планирует перебить предложение «Реала» Милитао

«Ювентус» может перехватить у «Реала» защитника «Порту» Эдера Милитао.

Как информирует Le 10 Sport со ссылкой на Calciomercato, в ближайшее время руководство туринского клуба планирует встретиться с агентом 21-летнего игрока. Чемпион Италии готов предложить бразильцу более выгодный контракт, чем мадридцы.

В этом сезоне Милитао забил два мяча и сделал две результативные передачи в 25 играх за «Порту».

AS: «Реал» договорился с Милитао о трансфере из «Порту» за 50 миллионов