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    AS: «Реал» договорился с Милитао о трансфере из «Порту» за 50 миллионов

    Защитник «Порту» Эдер Милитао перейдет в «Реал». Об этом сообщает AS.

    Клуб договорился с игроком о трансфере, переход состоится летом. Контракт с футболистом будет рассчитан до 2025 года. «Реал» выплатит «Порту» 50 миллионов евро за футболиста, 10% от этой суммы отойдет «Сан-Паулу» (родной клуб Милитао).

    • В текущем сезоне чемпионата Португалии игрок принял участие в 15 играх, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
    • Ранее сообщалось об интересе «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» к игроку.

    Источник: AS

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    20.01.2019 23:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 21 января 2019, 11:27

      Блин, я обожаю их заголовки. "Реал договорился с Милитао..." о его трансфере из Порту за 50 лимонов. А Милитао Порту все 50 лимонов отдаст или посмотрит на их поведение?

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      Рейтинг: +12344

      DeStar 21 января 2019, 11:05

      не так давно давид луиз примерял недолго звание самого дорогого защитника в истории перейдя из челси в псж,вроде за 50 млн. А тут какой-то малый , и тоже за 50? ну жесть...

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