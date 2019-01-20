AS: «Реал» договорился с Милитао о трансфере из «Порту» за 50 миллионов

Защитник «Порту» Эдер Милитао перейдет в «Реал». Об этом сообщает AS.

Клуб договорился с игроком о трансфере, переход состоится летом. Контракт с футболистом будет рассчитан до 2025 года. «Реал» выплатит «Порту» 50 миллионов евро за футболиста, 10% от этой суммы отойдет «Сан-Паулу» (родной клуб Милитао).