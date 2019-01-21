В течение 48 часов «Дженоа» примет решение о продаже Пентека в «Милан»

Спортивный директор «Дженоа» Джорджо Перинетти подтвердил, что клуб ведет переговоры с «Миланом» о продаже нападающего Кшиштофа Пентека.

Новая встреча состоится сегодня после очного матча команд в 20-м туре Серии А. Генуэзский клуб примет решение о трансфере поляка в течение 48 часов.

«Переговоры во время матча – это проблема. Сегодня будет сложная игра с «Миланом». Мы уже встречались с красно-черными и приняли решение провести встречу после очной встречи и обсудить Пентека.

В ближайшие 48 часов мы примем решение. Преуспеет ли он в «Милане»? Надеюсь на это. В «Милане» или в «Дженоа». Посмотрим.

С ним очень хорошо работать, и у него хорошие технические способности. Болельщики будут недовольны? Так работает футбол», – сказал Перинетти.