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    В течение 48 часов «Дженоа» примет решение о продаже Пентека в «Милан»

    Спортивный директор «Дженоа» Джорджо Перинетти подтвердил, что клуб ведет переговоры с «Миланом» о продаже нападающего Кшиштофа Пентека.

    Новая встреча состоится сегодня после очного матча команд в 20-м туре Серии А. Генуэзский клуб примет решение о трансфере поляка в течение 48 часов.

    «Переговоры во время матча – это проблема. Сегодня будет сложная игра с «Миланом». Мы уже встречались с красно-черными и приняли решение провести встречу после очной встречи и обсудить Пентека.

    В ближайшие 48 часов мы примем решение. Преуспеет ли он в «Милане»? Надеюсь на это. В «Милане» или в «Дженоа». Посмотрим.

    С ним очень хорошо работать, и у него хорошие технические способности. Болельщики будут недовольны? Так работает футбол», – сказал Перинетти.

    • Пентек перешел в «Дженоа» из «Краковии» в июле прошлого года за 4,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне 23-летний футболист провел за генуэзцев 21 матч,забил 19 голов и сделал одну результативную передачу..
    • Ранее сообщалось, что сумму сделки по переходу форварда в «Милан» составит 35 миллионов.

    Источник: Football Italia

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    21.01.2019 13:45
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