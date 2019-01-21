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    Ибрагимович: «Моуринью ушел, и теперь Погба более свободен»

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что полузащитник команды Поль Погба не вписывался в тактику экс-главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью. По его словам, французу требуется больше свободы на поле.

    «Есть такие игроки, которые должны творить на поле, они должны свободно делать то, что могут делать под руководством тренера.

    Очевидно, у Моуринью есть своя тактика, но некоторые футболисты выходят за эти пределы. И вы должны позволить им быть свободными. Думаю, что Погба – один из них.

    Поль не чувствовал уверенности со стороны тренера, а тренер не чувствовал уверенности по отношению к Полю.

    Трудно проявлять свои лучшие качества, если вы не чувствуете уверенности со стороны тренера, и у вас нет энергии, мотивации. И Жозе чувствовал то же самое в отношении Погба.

    Такие вещи случаются, и это тоже часть игры; Я имею в виду, не все могут сотрудничать и добиваться успеха вместе.

    Иногда наступает момент, когда все заходит в тупик. И тогда игрок или тренер уходит. В такой момент Моуринью ушел, а Поль теперь более свободен», – сказал Ибрагимович.

    Источник: ESPN

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    21.01.2019 12:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 21 января 2019, 15:29

      Ты там помалкивай,не хер нос суват, тебе в мю не кто не противостоял,ты тоже мог себе проявить, как Погба))))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 21 января 2019, 14:16

      И где результат?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +122

      Эльхан > SIRIUS 2002 21 января 2019, 14:42

      чей именно?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > SIRIUS 2002 21 января 2019, 15:43

      Результат ? Поль забивает МЮ меньше стал проигрывать.. так намного лучше. Ну там и Фергюсон творит конечно

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