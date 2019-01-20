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    Гвардиола – о 100 голах «Сити» в этом сезоне: «Мы стараемся забивать как можно больше»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (3:0). «Сити» в этом матче забил 100-й гол во всех турнирах и стал первым клубом из топ-5 лиг Европы, который достиг такого результата в этом сезоне.

    О 100 голах во всех турнирах

    Мы стараемся забивать как можно больше. Важно, что забивает много игроков – вингеры, атакующие полузащитники. Приятно находиться в ситуации, когда есть много соревнований, где можно забивать много голов.

    О «Ливерпуле»

    Я бы хотел быть на месте «Ливерпуля», но все, что мы можем делать, – это выигрывать свои матчи. Что еще я могу сказать?

    Нужно выигрывать свои матчи и прибавлять. Сейчас нужно проанализировать, в чем мы прибавили. Я много раз говорил, что не могу говорить о «Ливерпуле» на каждой пресс-конференции.

    • «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу с 60 очками.
    • «Манчестер Сити» с 56 очками идет вторым.

    Источник: Sky Sports

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    20.01.2019 23:35
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