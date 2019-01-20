Гвардиола – о 100 голах «Сити» в этом сезоне: «Мы стараемся забивать как можно больше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ против «Хаддерсфилда» (3:0). «Сити» в этом матче забил 100-й гол во всех турнирах и стал первым клубом из топ-5 лиг Европы, который достиг такого результата в этом сезоне.

О 100 голах во всех турнирах

Мы стараемся забивать как можно больше. Важно, что забивает много игроков – вингеры, атакующие полузащитники. Приятно находиться в ситуации, когда есть много соревнований, где можно забивать много голов.

О «Ливерпуле»

Я бы хотел быть на месте «Ливерпуля», но все, что мы можем делать, – это выигрывать свои матчи. Что еще я могу сказать?

Нужно выигрывать свои матчи и прибавлять. Сейчас нужно проанализировать, в чем мы прибавили. Я много раз говорил, что не могу говорить о «Ливерпуле» на каждой пресс-конференции.