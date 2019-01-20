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    «Манчестер Сити» – первый клуб в топ-5 лиг Европы, который забил 100 голов во всех турнирах в этом сезоне

    «Манчестер Сити» в матче 23-го тура АПЛ против «Хаддерсфилда» забил 100-й гол во всех турнирах в этом сезоне. На 18-й минуте в свои ворота забил Кристофер Шиндлер.

    «Манчестер Сити» стал первым клубом топ-5 лиг Европы, достигшим данной отметки.

    • После 22-х туров «МС» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.
    • Команда Хосепа Гвардиолы – самая результативная в чемпионате Англии (59 голов).

    Источник: Opta

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    20.01.2019 17:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 января 2019, 21:00

      В Англии 2 кубка, в отличие от той же Испании +недавние 9:0 с Бёртоном помогли. На втором месте, наверное, ПСЖ - во Франции тоже 2 кубка + парижане периодически грузят 5 и более мячей соперникам.

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