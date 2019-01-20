АПЛ. «Тоттенхэм» вырвал победу над «Фулхэмом», забив в добавленное время

Трудная победа Тоттенхэма ,тем она и приятней.
«Тоттенхэм» обыграл «Фулхэм» в матче 23-го тура АПЛ со счетом 2:1. На 9-й минуте гол в свои ворота забил нападающий «шпор» Фернандо Льоренте. Во втором тайме полузащитник Деле Алли сравнял счет, в концовке встречи Гарри Уинкс забил победный гол.
«Тоттенхэм» с 51 очком остался на третьей строчке в таблице, «Фулхэм» с 14 очками идет предпоследним.
Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур
Фулхэм – Тоттенхэм – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Льоренте (в свои ворота), 17; 1:1 – Алли, 51; 1:2 – Уинкс, 90+4.