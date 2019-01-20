Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «Тоттенхэм» вырвал победу над «Фулхэмом», забив в добавленное время

    «Тоттенхэм» обыграл «Фулхэм» в матче 23-го тура АПЛ со счетом 2:1. На 9-й минуте гол в свои ворота забил нападающий «шпор» Фернандо Льоренте. Во втором тайме полузащитник Деле Алли сравнял счет, в концовке встречи Гарри Уинкс забил победный гол.

    «Тоттенхэм» с 51 очком остался на третьей строчке в таблице, «Фулхэм» с 14 очками идет предпоследним.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

    Фулхэм – Тоттенхэм – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Льоренте (в свои ворота), 17; 1:1 – Алли, 51; 1:2 – Уинкс, 90+4.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2019 20:53
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 21:54

      Трудная победа Тоттенхэма ,тем она и приятней.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 января 2019, 21:01

      В АПЛ тяжело даются победы лидерам в играх и с аутсайдерами.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11