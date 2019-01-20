АПЛ. «Тоттенхэм» вырвал победу над «Фулхэмом», забив в добавленное время

«Тоттенхэм» обыграл «Фулхэм» в матче 23-го тура АПЛ со счетом 2:1. На 9-й минуте гол в свои ворота забил нападающий «шпор» Фернандо Льоренте. Во втором тайме полузащитник Деле Алли сравнял счет, в концовке встречи Гарри Уинкс забил победный гол.

«Тоттенхэм» с 51 очком остался на третьей строчке в таблице, «Фулхэм» с 14 очками идет предпоследним.

Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

Фулхэм – Тоттенхэм – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Льоренте (в свои ворота), 17; 1:1 – Алли, 51; 1:2 – Уинкс, 90+4.

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