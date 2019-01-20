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    Гаттузо не включил Игуаина в заявку на матч Серии А. Игроком интересуется «Челси»

    «Милан» опубликовал список игроков, включенных в заявку на матч 20-го тура Серии А против «Дженоа». В заявку не вошел форвард Гонсало Игуаин, главный тренер команды Дженнаро Гаттузо прокомментировал свое решение:

    «Я хочу быть честным с вами. Сегодня у нас был плохая тренировка из-за всех этих слухов. После тренировки мы поговорили, и я посчитал, что он не готов к матчу», – сказал Гаттузо.

    • Ранее сообщалось об интересе «Челси» к футболисту.
    • По неофициальной информации, игрок согласовал контракт с лондонским клубом.
    • Права на футболиста принадлежат «Ювентусу».

    Источник: Официальный твиттер «Милана»

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    20.01.2019 19:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1232

      mama1991 20 января 2019, 21:02

      пусть едет, цыган потихоньку заканчивается, будут с жиру со скамейки вспоминать былое

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