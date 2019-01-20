Гаттузо не включил Игуаина в заявку на матч Серии А. Игроком интересуется «Челси»

«Милан» опубликовал список игроков, включенных в заявку на матч 20-го тура Серии А против «Дженоа». В заявку не вошел форвард Гонсало Игуаин, главный тренер команды Дженнаро Гаттузо прокомментировал свое решение:

«Я хочу быть честным с вами. Сегодня у нас был плохая тренировка из-за всех этих слухов. После тренировки мы поговорили, и я посчитал, что он не готов к матчу», – сказал Гаттузо.