Аршавин встретился с двумя сыновьями от Барановской. Телеведущая говорила, что экс-футболист не общался с ними пять лет

Как футболист он хороший, но дети наверное отца забыли!
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин встретился с сыновьями Артемом (13 лет) и Арсением (6 лет) от телеведущей Юлии Барановской.
Ранее Барановская заявила, что экс-футболист не общался со своими детьми пять лет.
«Мои клоны! Люблю вас», – написал Аршавин в инстаграме.
- Аршавин состоял в незарегистрированном браке с Барановской в течение девяти лет. В 2013 году брак распался.
- У пары родилось трое детей.
Экс-жена Аршавина: «Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан – влюбился, встал и пошел»