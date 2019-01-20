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    Аршавин встретился с двумя сыновьями от Барановской. Телеведущая говорила, что экс-футболист не общался с ними пять лет

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин встретился с сыновьями Артемом (13 лет) и Арсением (6 лет) от телеведущей Юлии Барановской.

    Ранее Барановская заявила, что экс-футболист не общался со своими детьми пять лет.

    «Мои клоны! Люблю вас», – написал Аршавин в инстаграме.

    • Аршавин состоял в незарегистрированном браке с Барановской в течение девяти лет. В 2013 году брак распался.
    • У пары родилось трое детей.

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    Публикация от text (@andrey.arshavin10)

    Экс-жена Аршавина: «Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан – влюбился, встал и пошел»

    Источник: Инстаграм Андрея Аршавина

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    20.01.2019 17:05
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 21 января 2019, 14:01

      Как футболист он хороший, но дети наверное отца забыли!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 21 января 2019, 00:53

      Прям футбольная новость.
      А вообще лучше поздно чем никогда. Какой Андрей отец - это проблемы его жен и детей, в любом случае спасибо ему за 2008 год.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 20 января 2019, 21:28

      налаживает жизнь, и дети довольны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 21:28

      Встреча состоялась.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 января 2019, 20:40

      папка нашёлся

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 20 января 2019, 19:40

      да,если сыновей называть клонами,значит папа просто клоун...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 20 января 2019, 19:12

      Хороший Шава футболист..,но плохой отец!

      4
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      Рейтинг: +22

      Время действия > афоня72 20 января 2019, 19:29

      Андрей - супер футболист! И классный отец!

      -1
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      Рейтинг: -3

      wilyamino 20 января 2019, 19:02

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      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 20 января 2019, 18:59

      Лучше бы в парикмахерскую сходили бы...

      2
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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main > ufos73 20 января 2019, 21:52

      Мода такая московская)

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Frankfurt Am Main 20 января 2019, 23:13

      Под пугало называется? ))

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 20 января 2019, 17:54

      у него голос раздражающий и у нее !

      5
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      Рейтинг: +22

      Время действия > dinar7777dinar 20 января 2019, 19:30

      У АСА голос с красивым тембром, а Вы просто завидуете!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Время действия 20 января 2019, 19:38

      )))))))))))))))

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