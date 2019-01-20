Аршавин встретился с двумя сыновьями от Барановской. Телеведущая говорила, что экс-футболист не общался с ними пять лет

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин встретился с сыновьями Артемом (13 лет) и Арсением (6 лет) от телеведущей Юлии Барановской.

Ранее Барановская заявила, что экс-футболист не общался со своими детьми пять лет.

«Мои клоны! Люблю вас», – написал Аршавин в инстаграме.

Аршавин состоял в незарегистрированном браке с Барановской в течение девяти лет. В 2013 году брак распался.

У пары родилось трое детей.

text text text Публикация от text (@andrey.arshavin10) 19 Янв 2019 в 7:02 PST

Экс-жена Аршавина: «Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан – влюбился, встал и пошел»