Экс-жена Аршавина: «Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан – влюбился, встал и пошел»

Бывшая жена экс-полузащитника «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина Алиса Казьмина (в девичестве) рассказала о том, насколько несерьезно футболист относится к семейной жизни.

Ранее стало известно, что причиной расставания пары стали измены Аршавина.

«Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. Может, еще включится здравый ум. Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни – влюбился, встал и пошел. Для него ребенок – это секс. А менять спутниц – обычное дело. Наверное, там уже новая романтика – коньки, отели, прогулки», – приводит слова Казьминой «СтарХит».