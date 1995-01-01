Экс-жена Аршавина: «Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан – влюбился, встал и пошел»

Мужчины по природе полигамны. Это заложено издревле, иначе бы первобытные люди не выжили. Нужно оттрахать, как можно больше самок, чтобы росло племя. Но самки тоже не дуры, они будут выбирать наиболее сильных особей, чтобы дать наилучшее потомство. Поэтому мужикам тоже не просто.
Бывшая жена экс-полузащитника «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина Алиса Казьмина (в девичестве) рассказала о том, насколько несерьезно футболист относится к семейной жизни.
Ранее стало известно, что причиной расставания пары стали измены Аршавина.
«Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. Может, еще включится здравый ум. Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни – влюбился, встал и пошел. Для него ребенок – это секс. А менять спутниц – обычное дело. Наверное, там уже новая романтика – коньки, отели, прогулки», – приводит слова Казьминой «СтарХит».
- 19 декабря СМИ сообщили, что Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе, а после катался на лошадях с девушками и целовался с ними.
- Аршавин и Казьмина поженились 1 сентября 2016 года. До этого они состояли в отношениях несколько лет. В феврале 2017 года у пары родилась дочь Есеня.
- До этого футболист девять лет жил в гражданском браке с Юлией Барановской, от которой у него трое детей. Пара распалась в 2013 году.