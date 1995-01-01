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    Экс-жена Аршавина: «Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан – влюбился, встал и пошел»

    Бывшая жена экс-полузащитника «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина Алиса Казьмина (в девичестве) рассказала о том, насколько несерьезно футболист относится к семейной жизни.

    Ранее стало известно, что причиной расставания пары стали измены Аршавина.

    «Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. Может, еще включится здравый ум. Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни – влюбился, встал и пошел. Для него ребенок – это секс. А менять спутниц – обычное дело. Наверное, там уже новая романтика – коньки, отели, прогулки», – приводит слова Казьминой «СтарХит».

    • 19 декабря СМИ сообщили, что Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе, а после катался на лошадях с девушками и целовался с ними.
    • Аршавин и Казьмина поженились 1 сентября 2016 года. До этого они состояли в отношениях несколько лет. В феврале 2017 года у пары родилась дочь Есеня.
    • До этого футболист девять лет жил в гражданском браке с Юлией Барановской, от которой у него трое детей. Пара распалась в 2013 году.

    Источник: «СтарХит»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17696

      gol_kak_sokol 14 минут назад

      Мужчины по природе полигамны. Это заложено издревле, иначе бы первобытные люди не выжили. Нужно оттрахать, как можно больше самок, чтобы росло племя. Но самки тоже не дуры, они будут выбирать наиболее сильных особей, чтобы дать наилучшее потомство. Поэтому мужикам тоже не просто.

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      Рейтинг: +356

      Олег Колесов > gol_kak_sokol 1 минуту назад

      В настоящее время самки выбирают особей не по силе, а по кошельку.

      0
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      Рейтинг: +10

      Ветеран Пунических Воин 51 минуту назад

      нда... он встал! и пошол?

      0
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      Рейтинг: +1168

      sovok 1 час назад

      Личные дела надо решать дома.
      Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему
      "Видели глазоньки, что выбирали - теперь ешьте, хоть повылазьте"

      3
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      Рейтинг: +356

      Олег Колесов 1 час назад

      Даааа, мля. Сама легла под Шаву, разбила семью с Барановской, родила дочку для крутых алиментов и теперь ещё ноет. Какой-бы не был Шава- он Личность, а ты всего лишь" майор ФСБ".

      3
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      Рейтинг: +1080

      PNZ1985 1 час назад

      типичный титут краснозащекин!

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      Рейтинг: +2124

      Добрый Бобер 1 час назад

      Я бы тоже ушёл от женщины, которая согласилась назвать дочь Есеня.

      3
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      Рейтинг: +1683

      Dgad 1 час назад

      Аршавин все продумал, чем больше детей тем больше шанс что из кого то из них получится такая же звезда футбола и безбедная старость ему обеспечена)))Шутка конечно

      0
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      Рейтинг: +9950

      афоня72 1 час назад

      Вот семя пораскидал.., может на пятом ребёнке и остановится?!

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      Рейтинг: +1080

      giluxa1963 1 час назад

      значит что то ему ты не дадала

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      Рейтинг: +356

      Олег Колесов > giluxa1963 1 час назад

      Вот он и ищет на стороне.

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