Mash: Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе, потом катался на лошадях и отказался платить за это

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе в Санкт-Петербурге, сообщил Mash. По информации источника, Аршавин катался на лошадях с проститутками в состоянии алкогольного опьянения, но отказался платить за это. Затем он начал целоваться с девушками у входа в клуб.

Аршавин с 2016 года женат на Алисе Аршавиной. В воскресенье стало известно, что он возглавил детский международный проект «Сириус».

Скриншот из видео, опубликованного Mash: