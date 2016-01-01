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    Mash: Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе, потом катался на лошадях и отказался платить за это

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе в Санкт-Петербурге, сообщил Mash. По информации источника, Аршавин катался на лошадях с проститутками в состоянии алкогольного опьянения, но отказался платить за это. Затем он начал целоваться с девушками у входа в клуб.

    Аршавин с 2016 года женат на Алисе Аршавиной. В воскресенье стало известно, что он возглавил детский международный проект «Сириус».

    Скриншот из видео, опубликованного Mash:

    Источник: Mash

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    Сегодня, 01:23
    Комментарии53
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      Рейтинг: +41931

      zigbert 3 часа назад

      Каждый человек выбирает для себя свои пристрастия. Однако Аршавин лицо публичное и это не делает ему чести.

      1
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      Рейтинг: +8599

      Garrincha58 4 часа назад

      ну и что он живёт полноценной жизнью будет что вспомнить а нам серым мышам это не дано

      0
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      Рейтинг: +27

      Sterh 4 часа назад

      Лишь бы людей в кафе не избивал.

      1
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      Рейтинг: +2537

      ЮНик 5 часов назад

      Пьянка, проститутки, хамство и привычка к халяве. Но ведь не наркоман и не хулиган! Вполне достоин возглавлять ДЕТСКИЙ(!!!) международный проект. )))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1030

      Бабушка Зильзиля > ЮНик 4 часа назад

      Приключения маленького мука продолжаются))

      1
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      Рейтинг: +639

      pegas1276 5 часов назад

      и что из этого, лишь бы написать...
      был бы вася пупкин, и ни кому же интересно не было, но тут же аршавин...
      и чего дальше...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39473

      Рубик Докоян 6 часов назад

      У казахов на лошадях Шава не накатался ?... Ночные стриптизы и до цугундера могут довести...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +437

      Всем привет, я тут время 6 часов назад

      Ну что скажешь, конечно сами не видели мы этого, но ничего для него невозможного нет..."а если вы ожидали от него чего то другого, то это ваши проблемы!"

      0
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      Рейтинг: +124

      Санёк 17 7 часов назад

      Новая программа"ПОВЕДЕНИЕ ФУТБОЛИСТОВ"

      0
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      Рейтинг: +2231

      пряник929 7 часов назад

      Он же футболист, чего с него взять....
      Не зря ведь раньше была пословица - было у отца три сыны - два умных, третий футболист....

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1532

      Патронташ 8 часов назад

      А песню "Мерси боку" катаясь на лошади пел?

      0
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