Аршавин вернулся в «Зенит». Россиянин возглавил детский международный проект

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин вернулся в петербургский клуб. Экс-футболист возглавил детский международный проект «Сириус».

«Цель проекта – окультуривать юных футболистов. В проекте будут участвовать Эрмитаж, театры, в том числе Мариинский и Александринский.

Может быть, договоримся с Петродворцом. Мои функции пока больше представительские.

Это связано с детским футболом, это связано с моей школой. Это мой первый шаг в жизни вне футбола. Контракт подписан на два года», – сказал Аршавин.

Аршавин выступал за «Зенит» в качестве футболиста с 2000 по 2008 год, в 2012-м и с 2013 по 2015 год.

Последним клубом 37-летнего россиянина был «Кайрат». В ноябре 2018 года игрок объявил о завершении профессиональной карьеры.

Каким мы запомним Аршавина