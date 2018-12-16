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    Аршавин вернулся в «Зенит». Россиянин возглавил детский международный проект

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин вернулся в петербургский клуб. Экс-футболист возглавил детский международный проект «Сириус».

    «Цель проекта – окультуривать юных футболистов. В проекте будут участвовать Эрмитаж, театры, в том числе Мариинский и Александринский.

    Может быть, договоримся с Петродворцом. Мои функции пока больше представительские.

    Это связано с детским футболом, это связано с моей школой. Это мой первый шаг в жизни вне футбола. Контракт подписан на два года», – сказал Аршавин.

    Аршавин выступал за «Зенит» в качестве футболиста с 2000 по 2008 год, в 2012-м и с 2013 по 2015 год.

    Последним клубом 37-летнего россиянина был «Кайрат». В ноябре 2018 года игрок объявил о завершении профессиональной карьеры.

    Каким мы запомним Аршавина

    Источник: «Фонтанка»

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    16.12.2018 13:48
    Комментарии25
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      Рейтинг: +2422

      +50/-50 17 декабря, 08:56

      Зенит, ГазПром здесь всё понятно. А как-же чипсы? Кто будет рекламировать? Тоскую.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Олег Колесов 16 декабря, 21:11

      Приходи лучше ко мне на туристический автобус.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39131

      Рубик Докоян 16 декабря, 17:43

      Это не работа, а представительство и свечение фейсом. Работа в селекционно-аналитическом отделе клуба, который Шава мог возглавить с перспективой на спортдира. А всех иностранцев из числа менеджмента вместе с нынешними митрофанушками по окончании контракта пинками до финской границы...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      sergey610 16 декабря, 16:47

      Тяжёлый случай.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41691

      zigbert 16 декабря, 16:45

      Серьезной работы видимо не нашли.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16933

      gol_kak_sokol 16 декабря, 16:30

      Для Аршавина - синекура за гос.счет, для детишек может быть полезно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2993

      APchelov 16 декабря, 16:24

      Значит, скоро андрюха станет лицом всех этих культурных заведений

      -1
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      Рейтинг: +942

      омск55 16 декабря, 15:46

      Очередной газпромовский нахлебник , вывод один газ опять подорожает

      0
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      ...
      Рейтинг: +252

      ДВС > омск55 16 декабря, 20:02

      Не пугай так Европу, куда Газпром гонит углеводороды.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      serhio80 16 декабря, 15:43

      Предыдущий детский проект у Зенита грозовский вел?

      1
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      Рейтинг: -30

      kolyakronov 16 декабря, 15:29

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://shortly.be/miopres

      -1
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