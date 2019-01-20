Ингасон может перейти из «Ростова» в ПАОК. Исландцем интересуются «Зенит» и «Краснодар»

Дриусси сильнее, исландец просто понаглее, но с техникой - швах!
Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон близок к переходу в ПАОК. По информации to10.gr, стороны согласовали трансфер 25-летнего исландца.
Сумма перехода не сообщается. Футболист подпишет четырехлетний контракт и будет зарабатывать более 1 миллиона евро в год.
Ранее сообщалось, что Ингасоном интересуются «Зенит» и «Краснодар».
- Контракт исландца с «Ростовом» рассчитан до лета 2020 года.
- В этом сезоне защитник провел в РПЛ 17 матчей и забил два гола.