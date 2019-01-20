Ингасон может перейти из «Ростова» в ПАОК. Исландцем интересуются «Зенит» и «Краснодар»

Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон близок к переходу в ПАОК. По информации to10.gr, стороны согласовали трансфер 25-летнего исландца.

Сумма перехода не сообщается. Футболист подпишет четырехлетний контракт и будет зарабатывать более 1 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что Ингасоном интересуются «Зенит» и «Краснодар».