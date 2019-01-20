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    Ингасон может перейти из «Ростова» в ПАОК. Исландцем интересуются «Зенит» и «Краснодар»

    Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон близок к переходу в ПАОК. По информации to10.gr, стороны согласовали трансфер 25-летнего исландца.

    Сумма перехода не сообщается. Футболист подпишет четырехлетний контракт и будет зарабатывать более 1 миллиона евро в год.

    Ранее сообщалось, что Ингасоном интересуются «Зенит» и «Краснодар».

    • Контракт исландца с «Ростовом» рассчитан до лета 2020 года.
    • В этом сезоне защитник провел в РПЛ 17 матчей и забил два гола.

    Источник: to10.gr

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    20.01.2019 13:53
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 января 2019, 23:59

      Дриусси сильнее, исландец просто понаглее, но с техникой - швах!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 19:44

      Хотя игрок не дорогой но качественный.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 января 2019, 19:41

      исландцу шуба понадобилась в греции

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m 20 января 2019, 16:56

      Помню Савиди все хотел сделать Ростов поставщиком игроков в топ клубы))))) не судьба видать)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 20 января 2019, 14:56

      Главное, что им интересовался Зенит. А значит его обязательно купят.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 20 января 2019, 14:52

      Савиди тут как тут )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 20 января 2019, 14:47

      Ростов меньше чем млн за 7 его не отдаст, а ПАОК подписывает только свободных агентов, либо игроков млн по 2, + Сверрир отлично бы подошёл Краснодару и выбор его будет в пользу быков нежели Зенита и тем более ПАОКа

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 20 января 2019, 14:03

      В Греции, конечно, всё есть..))
      Но в Ростове он был востребован и катался, как сыр в масле, а в Элладе подобного не будет...

      6
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 20 января 2019, 14:03

      Пока Зенит там интересуется игроки уходят в другие клубы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 20 января 2019, 14:01

      Опять Зенит,куда не глянь везде Зенит как бельмо на глазу!

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > kazak161 20 января 2019, 17:01

      Самое главное для Зенита, это если не купить игроков, то
      поболтаться под ногами других клубов и создать мнимую
      конкуренцию.

      4
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