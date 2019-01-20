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    Руни – о кандидатах на пост главного тренера «МЮ»: «Я бы выбрал Покеттино»

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о том, кто должен возглавить клуб.

    «Прежде всего, нужно дать возможность Сульшеру. И это то, что нужно обсуждать с руководством.

    Если бы у меня была возможность назначить кого-то, то я бы выбрал Покеттино. Я думаю, «МЮ» за последние 20, 30 лет – со времен Фергюсона – опирался на молодых игроков, игроков молодежки.

    Я думаю, Покеттино берет максимум от своих игроков – молодые они или нет. В «Тоттенхэме» есть молодые игроки, которых привел он. В «Саутгмептоне» были те, кто играл за сборные. Я думаю, он походит по всем параметрам как тренер и как тот, кто готов дать шанс молодым», – сказал Покеттино.

    • В середине декабря команду покинул Жозе Моуринью.
    • Сейчас обязанности главного тренера исполняет Уле-Гуннар Сульшер.
    • Под его руководством клуб сыграл в семи матчах и во всех победил.

    Источник: Sky Sports

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    20.01.2019 01:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 20 января 2019, 05:26

      Я думаю, он походит по всем параметрам как тренер и как тот, кто готов дать шанс молодым– сказал Покеттино.

      это даже не опечатка! это Пушка просто)Можно так то было и все интервью перепечатать, хотя зачем, выж наверно сделаете из него целых 100500 новостей....

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