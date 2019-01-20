Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о том, кто должен возглавить клуб.

«Прежде всего, нужно дать возможность Сульшеру. И это то, что нужно обсуждать с руководством.

Если бы у меня была возможность назначить кого-то, то я бы выбрал Покеттино. Я думаю, «МЮ» за последние 20, 30 лет – со времен Фергюсона – опирался на молодых игроков, игроков молодежки.

Я думаю, Покеттино берет максимум от своих игроков – молодые они или нет. В «Тоттенхэме» есть молодые игроки, которых привел он. В «Саутгмептоне» были те, кто играл за сборные. Я думаю, он походит по всем параметрам как тренер и как тот, кто готов дать шанс молодым», – сказал Покеттино.