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    Лига 1. «Монако» пропустил пять голов от «Страсбура», в матче два удаления

    «Монако» дома проиграл «Страсбуру» в матче 18-го тура Лиги 1 со счетом 1:5.

    На 7-й минуте встречи у хозяев при счете 0:0 был удален защитник Налдо. Во втором тайме при счете 1:4 у гостей удалили защитника Стефана Митровича. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле 66 минут.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур

    Монако – Страсбур – 1:5 (1:2)

    Голы: 0:1 – Айорке, 12; 0:2 – Томассон, 17; 1:2 – Фалькао, 22; 1:3 – Сиссоко, 63; 1:4 – Айорке, 68; 1:5 – Фофана, 90+4.

    Удаления: Налдо, 7 – Митрович, 69.

    Ним – Тулуза – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Саного, 41.

    Реймс – Ницца – 1:1 (1:0)

    Гол: 1:0 – Удин, 12; 1:1 – Уолтер (с пенальти), 90+9.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2019 23:56
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 15:06

      Вот это уже плохо.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 января 2019, 09:33

      Хороший бывший игрок Анри, не гарантия хорошего тренера.

      4
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 20 января 2019, 09:02

      Головин очевидно по игре одно из светлых пятен Монако. Он старается, что-то выдумывает. Не всегда выходит, но остальная полузащита это вообще мрак. Пасы только поперёк, потом на фланг и подача, которая в 90 % случаев неточная. Хотя чего ругать полузащиту в целом, если можно сказать сразу в чём проблема - отвратительная опорная зона. Я не знаю, почему Анри приспичило делать из Головина игрока атакующей группы, но в плане физики и обороны он на порядок сильнее Фабрегаса и уж тем более Тилеманса. Бельгиец привык в Андерлехте, что Дендонкер за ним всё подчищал и переучиваться, похоже, не собирается. Ну и оборона... Эпитеты этим ребятам самые разнообразные можно присвоить. Это просто ужас. Второй гол Айорке - позор для любой любительской команды. Человек ушел со своей половины Поля с мячом, его никто не встретил, в пятером его сопровождали. Он дошел до штрафной, забил. А Тилеманс в метре от него трусцой пробегал, как будто его вообще не касается то, что происходит. Одним словом дно. Саша, зачем ты туда перешел?

      4
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      Рейтинг: +229

      MrZLOba 20 января 2019, 08:26

      Головин лучший в команде, он мяч не теряет, и обводит, и пас даёт! И обостряет.... Кто в них ещё столько пашет? Если вы бы смотрели игры, услышали бы что Анри черег Головина игру строит... А так мясные и бомжи просто желч свою не могут в себе держать

      2
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 20 января 2019, 01:00

      Ну что голова не лидер походу?Да палево конечно лучше б в Челси на банке сидел.

      0
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      Рейтинг: +229

      MrZLOba > ДяДь ПашА 20 января 2019, 08:23

      Причём тут он?

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ДяДь ПашА 20 января 2019, 09:05

      ДяДь ПашА, ты Дурак.

      1
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 20 января 2019, 00:26

      херова что кокоша с мамаем чалятся а тоб они не помешали монако))) после 1-5 всем шампанского)))

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 20 января 2019, 00:24

      Ну вот и всё. В следующем сезоне Головин будет играть в Лиге 2

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > BRO_football 20 января 2019, 09:27

      Ты, так и не сознался за какую команду болеешь на самом деле.

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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 20 января 2019, 00:24

      Голова просись в аренду умоляй руководство беги зёма беги быстрее оттудова нах)))

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > ZENIT84, 20 января 2019, 00:32

      Никто игрока, купленного за 30 млн евро, в аренду не отдаст. Он забудет о своих личных планах, сосредоточится на интересах команды и будет в следующем сезоне помогать Монако вернуться. Надеюсь, что болельщики Монако простят ему обманутые надежды, и что он при следующем тренере сохранит место в основе. А вот о собственном росте в чисто футбольном смысле Головину точно надо забыть. Рядом с такими как нынешние Фабрегас, Тилеманс, Лопес и Налдо над собой вырасти не получится, тем более играя с Осером и Труа.

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      Рейтинг: +229

      MrZLOba > Вомбат 20 января 2019, 08:24

      Зато сидя на лавке в челси он бы вырос, че за бред

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 20 января 2019, 00:20

      Это пи34ец,товарищи.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 20 января 2019, 00:00

      Шансы были при 1:2, но глупый гол привез Фабрегас и Анри начал делать замены на усиление обороны. Вот и результат. Короче жесть какая-то в Монако творится)

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      Рейтинг: +111

      shikari_ > bset 20 января 2019, 00:11

      это что Силла вышел оборону усиливать?)

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > bset 20 января 2019, 00:34

      Тут один здешний эксперт (с миллионом плюсов за отличное понимание футбола) после прошлой (по содержанию столь же провальной) игры с Ниццей отмечал невероятный прогресс Монако и предсказывал, что они сохранят место в лиге. Куда-то он делся, ау?

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      Рейтинг: +283

      Dmirubo > Вомбат 20 января 2019, 00:45

      С Ниццей Монако должен был побеждать. А тут с самого начала что-то непонятное творилось. Вот те и усиление команды звездами. В прошлом матче Монако без них даже лучше смотрелся:)

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