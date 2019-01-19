Лига 1. «Монако» пропустил пять голов от «Страсбура», в матче два удаления

Вот это уже плохо.
«Монако» дома проиграл «Страсбуру» в матче 18-го тура Лиги 1 со счетом 1:5.
На 7-й минуте встречи у хозяев при счете 0:0 был удален защитник Налдо. Во втором тайме при счете 1:4 у гостей удалили защитника Стефана Митровича. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле 66 минут.
Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур
Голы: 0:1 – Айорке, 12; 0:2 – Томассон, 17; 1:2 – Фалькао, 22; 1:3 – Сиссоко, 63; 1:4 – Айорке, 68; 1:5 – Фофана, 90+4.
Удаления: Налдо, 7 – Митрович, 69.
Гол: 0:1 – Саного, 41.
Гол: 1:0 – Удин, 12; 1:1 – Уолтер (с пенальти), 90+9.