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    Раньери – о травме игрока «Фулхэма»: «Он просто менял бутсы. Это невероятно»

    Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери сообщил о травме защитника Элфи Моусона.

    «Это очень странная травма. Он просто менял бутсы. Это невероятно.

    Ему понадобится определенное время. Сколько конкретно? Не знаю», – цитирует итальянца BBC.

    Моусон пополнил состав лондонского клуба в августе, перейдя из «Суонси» за 15 миллионов фунтов. В текущем сезоне 25-летний англичанин принял участие в 14 играх всех турниров на клубном уровне и не отметился результативными действиями.

    • После 22 туров АПЛ «дачники» занимают 19 место в турнирной таблице.
    • 20 января команда Раньери примет «Тоттенхэм».

    Источник: BBC

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    19.01.2019 16:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 января 2019, 16:49

      Заставь дурака богу молится... ))))))

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ufos73 19 января 2019, 17:27

      ой, да ладно, спортсмены часто получают травмы на ровном месте, такая опасность есть всегда и для всех.

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