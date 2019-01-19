Раньери – о травме игрока «Фулхэма»: «Он просто менял бутсы. Это невероятно»

Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери сообщил о травме защитника Элфи Моусона.

«Это очень странная травма. Он просто менял бутсы. Это невероятно.

Ему понадобится определенное время. Сколько конкретно? Не знаю», – цитирует итальянца BBC.

Моусон пополнил состав лондонского клуба в августе, перейдя из «Суонси» за 15 миллионов фунтов. В текущем сезоне 25-летний англичанин принял участие в 14 играх всех турниров на клубном уровне и не отметился результативными действиями.