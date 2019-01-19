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    Директор «Краснодара» Хашиг – о переносе матча с «Ростовом»: «Зачем играть, если одна команда недовосстановлена?»

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал возможный перенос ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Ростова» на более поздний срок. Изначально встреча запланирована на 24 февраля.

    «Валерий Георгиевич Карпин прекрасно знает ситуацию. На 24-е число матч был назначен потому, что проведение первого матча полуфиналов планировалось на 27-е число. Но раз все остальные четвертьфиналы ,и, соответственно, полуфиналы, перенесли на более поздний срок, в чем смысл игры через два на третий, когда еще чемпионат не стартовал?

    Валерий Георгиевич хочет, чтобы мы играли невосстановленными через два дня, да еще и с выезда – у нас 21 февраля матч с «Байером» в рамках Лиги Европы. А вот в остальном логики нет никакой.

    Мы защищаем честь страны в Европе, чемпионат еще не начат, полуфиналы перенесены – а именно из-за них был поставлен матч на 24-е число. Шансы на то, что 27 февраля будет теплее, чем 24-го, выше. Зачем играть, когда одна команда недовосстановлена?» – сказал Хашиг.

    • В первом матче команды сыграли 2:2.
    • Соперник «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы – «Байер».
    • Краснодарцы на одно очко отстают от лидера РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2019 12:55
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m 19 января 2019, 21:54

      Когда Ростов играл в лиге и просил перенести матч с зениткой вспомните что ответили Ростову? Читайте лучше команда прилетает 20 игра 24, а получится 20 прилект а игра 27 вот в чем вопрс что делать 7 дней понятно или нет, а кто устал не устал это не проблемы команды. Сами орете вон играют в европе наа 3 день и ниченго, вы наверное хреново представляете как идти и ехать на матч 27 в середине недели, что будет творится в городе и начало небось будет в 16 часов,

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 19 января 2019, 14:48

      Хашиг забыл, что в футбол играют для зрителей. А вообще, лучше хлопнуть немцев в первом матче, а ответный превратить в формальность.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > TOMSON 19 января 2019, 17:46

      0-3 просрочка влетит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 19 января 2019, 13:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      *** т ь краснодар



      -6
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      ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > Аден 19 января 2019, 15:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      сосать ты будеш *****

      -5
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      ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > Аден 19 января 2019, 19:56

      ты будеш сосать в ростове а в чемпионате вы будете сливать игры как всегда ляжете под москву шлюшки деревенские ваше место 6 шестрки вы

      -3
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 19 января 2019, 13:34

      пидо р астыпросрочка

      -3
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 19 января 2019, 13:34

      просрочка ***** асты самый дешовый клуб ***** деревенские

      -2
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > Аден 19 января 2019, 16:01

      у быдлоты за щёчку возмёш

      -1
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > Аден 19 января 2019, 19:54

      ушлёпок краснодарский приежай на игу за щёку получиш на берегу дона

      -1
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > Аден 20 января 2019, 14:13

      в попу тебя будем иметь на дону петушок ты наш

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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > Аден 21 января 2019, 18:48

      сосите деревенские

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 января 2019, 13:14

      Введение ответных матчей на Кубок России внесли свою лепту в эти переносы. Но про игры в ЛЕ 21 февраля знали заранее и могли запланировать первоначально игру на 27 февраля. Нужно учитывать интересы обеих команд как и уважать болельщиков. Перенос футбольных матчей, это не перенос свидания на другое время...

      4
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 19 января 2019, 13:12

      Валерий Георгиевич хочет, чтобы мы играли невосстановленными через два дня, да еще и с выезда – у нас 21 февраля матч с «Байером» в рамках Лиги Европы.

      Ох уж этот злодей Карпин...Все он виноват.

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 января 2019, 13:09

      ХЗ что происходит, наху..вертили, теперь разобраться не могут!

      2
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