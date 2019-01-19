Директор «Краснодара» Хашиг – о переносе матча с «Ростовом»: «Зачем играть, если одна команда недовосстановлена?»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал возможный перенос ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Ростова» на более поздний срок. Изначально встреча запланирована на 24 февраля.

«Валерий Георгиевич Карпин прекрасно знает ситуацию. На 24-е число матч был назначен потому, что проведение первого матча полуфиналов планировалось на 27-е число. Но раз все остальные четвертьфиналы ,и, соответственно, полуфиналы, перенесли на более поздний срок, в чем смысл игры через два на третий, когда еще чемпионат не стартовал?

Валерий Георгиевич хочет, чтобы мы играли невосстановленными через два дня, да еще и с выезда – у нас 21 февраля матч с «Байером» в рамках Лиги Европы. А вот в остальном логики нет никакой.

Мы защищаем честь страны в Европе, чемпионат еще не начат, полуфиналы перенесены – а именно из-за них был поставлен матч на 24-е число. Шансы на то, что 27 февраля будет теплее, чем 24-го, выше. Зачем играть, когда одна команда недовосстановлена?» – сказал Хашиг.