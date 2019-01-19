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    Карпин – о возможном переносе матча Кубка России с «Краснодаром»: «Это беспредел»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал возможный перенос ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Краснодара» на более поздний срок. Изначально встреча запланирована на 24 февраля.

    – Тема имеет предысторию. В ноябре тренеров команд собирали в премьер-лиге – как раз для обсуждения календаря. Я тогда попросил всех о том, чтобы декабрьские и февральские матчи Кубка перенесли на более поздний срок – на март, апрель. Мне отказали, причем в жесткой форме.

    В декабре нам еще раз подтвердили, что ответный четвертьфинал и первый полуфинал состоятся в феврале, мы под эти даты скорректировали все сборы, тренировочный процесс и спарринги: вышли на неделю раньше из отпуска, последнюю контрольную игру запланировали на 17 февраля, чтобы был недельный цикл.

    А теперь кто-то хочет поменять дату. При этом буквально день назад пришло письмо из РФС с подтверждением даты – 24 февраля. Клуб, насколько знаю, начал продажу билетов, болельщики хотят прийти на стадион в выходной день. Нам постоянно говорят о слабом интересе к Кубку, но из-за таких решений авторитет турнира падает еще ниже.

    О том, что встречи Кубка запланированы на февраль, было известно давно, в ноябре все еще раз подтвердили. Зачем тема переноса поднимается в тот момент, когда уже сборы спланированы под эту игру, а на нее начали продавать билеты?

    – Вам ясно, кто хочет все поменять?

    – Как понимаю, что «Краснодар». Но клуб знал на 99,9%, что матч в Лиге Европы будет 21 февраля. Мы запланировали прилет в Ростов на 20 февраля. Если игру переносят, что будем делать? Со спортивной точки зрения это беспредел.

    • В первом матче команды сыграли 2:2.
    • Соперник «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы – «Байер».
    • Краснодарцы на одно очко отстают от лидера РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2019 07:24
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +113

      Шефф28 27 января 2019, 17:27

      Краснодар,вылетай из всех кубков и становись уже чемпионом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 января 2019, 11:44

      Переносить игру нельзя и так много негатива в адрес РФС, да и команды настроились на 24 февраля, не говоря уже о болельщиках Ростова, а иначе весенняя часть сезона начнется со скандала и причем большого

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 19 января 2019, 16:23

      Много шуму из ничего. Ростов выигрывает Кубок раз в 50 лет, и Карпину ниче не светит

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +113

      Шефф28 > тщмек 19 27 января 2019, 17:28

      Причем у краснодара

      0
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 19 января 2019, 15:17

      А по человечески составить календарь нельзя было составить, чтоб не переносить игры чемпионата

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 января 2019, 13:26

      Еще раз это доказывает, что в РФС сидят безголовые куклы, а вот почему
      Краснодар промолчал, зная, что 21 февраля играет в ЛЕ с Байером.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 января 2019, 11:55

      Карпин намекает что это просьба Краснодара. В любом случае регламент нарушать нельзя.

      6
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > zigbert 19 января 2019, 13:59

      Краснодар может выставить второй состав против Байера,
      большая вероятность основе Краснодара проиграть Байеру.
      А вот в Кубке России, это вторая игра и ее необходимо
      выиграть как Краснодару, так и Ростову.

      2
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > vladimir-7 19 января 2019, 14:49

      Не думаю что против Байера Краснодар выставит второй состав. Конечно если только настраиваться на кубок России ,то да. Но Байер нельзя назвать непроходимым соперником.

      2
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > zigbert 19 января 2019, 15:33

      С Байером две игры и одну можно сыграть вничью, а
      вот кубок России, это вторая игра (первая 2:2) и обе
      команды будут нацелены ее выиграть, т.к. есть шанс
      и не плохой взять кубок и гарантированно выйти в ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 января 2019, 11:10

      Бардак!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 января 2019, 11:04

      Понимаю и одобряю недовольство эстонца, но и Краснодар понимаю, все мы хотим что бы Краснодар прошел как можно дальше в ЛЕ, ведь правда!? Учитывая сколько очков в ТК набрали наши выдающиеся гранды! Не понимаю только почему все это нельзя было решить заранее????

      3
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Сильвербой 19 января 2019, 11:51

      А я считаю наоборот, Краснодару нужно как можно быстрее входить в игровой ритм, 5 игр за 2 недели, при этом усталость должна быть на 0, это ерунда, зато быстрее наберут форму. Еще момент, ездить куда то в Азию им не придется, игра в соседнем дворе

      1
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      ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > ufos73 19 января 2019, 12:05

      Ну я не думаю что в Краснодаре глупые люди сидят, они готовят команду и знают возможности каждого на данном этапе и уж точно лучше нас знают как им набрать форму! Раз они просят о переносе матча, значит им так необходимо! Но и потакать им нельзя, правила должны быть одинаковы для всех!!! Ростов тоже нужно уважать, они тоже готовятся целенаправленно к матчу с Краснодаром а тут кто-то решил взять и перенести матч! Вопрос почему это нельзя было решить до предсезонки???

      2
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      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Сильвербой 19 января 2019, 12:35

      – На ноябрьском совещании в премьер-лиге были представители "Краснодара"?

      – Да, тренер команды, Мурад Мусаев.

      – Как он реагировал на ваше предложение о переносе матча?

      – Никак. Ничего не сказал. Я говорил о том, что играть в феврале мы будем, скорее всего, 24 февраля, потому что 21-го у "Краснодара" выступление в Лиге Европы. На что Мусаев сказал, что "нам еще надо выйти из группы".

      Просто нужно все делать своевременно.Мусаеву никто не мешал выступить с Карпиным одним фронтом.

      2
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > ufos73 19 января 2019, 12:36

      Я тоже думаю,что для Краснодара игра в Ростове будет хорошей разминкой перед ЛЕ

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 января 2019, 10:05

      В полном интервью Валеры на на "С-Э" ( здесь же тискают выдержки и часто от фонаря ) говорится, что перенос планируют на 27-28 февраля. По сроку это ерунда и ничего не меняет в подготовке. ( это моё мнение )Но дело в другом, это будние дни, а 24 воскресенье, уже начата реализация билетов и продано 4,5 тысячи, заключили договоры с контрагентами по питанию и розничной торговли. Болельщики планируют свой выходной день, чтобы посмотреть матч и при игре в будний день несколько тысяч болельщиков клуб недосчитается.

      7
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      ...
      Рейтинг: +8833

      vladik12 > Рубик Докоян 19 января 2019, 10:50

      Что значит "тискать выдержки от фонаря"?)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 19 января 2019, 10:54

      Уметь надо делать выдержки передавая главную суть сказанного в интервью, а не просто надёргать по больше и пичкать на новостную ленту. Уже не раз объяснял читать больше надо и не в интернете, а в читальном зале библиотеки. В школе не учили пересказывать прочитанное ? Или вы только к ЕГЭ готовились ?...

      7
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      Рейтинг: +8833

      vladik12 > Рубик Докоян 19 января 2019, 10:57

      Убежден, что люди на "Бомбе", занимающиеся лентой, знают лучше Вас, как делать выдержки. Они этим занимаются профессионально (в см., это их основная деятельность). А Вы лишь читатель, для которого почитать новости - не более чем хобби.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 19 января 2019, 11:05

      Всё что могут все на "бомбе" лучше меня как и на других сайтах это разбираться в интернете и во всех этих гаджетах и прочих прибамбасах, я здесь митрофанушка. А что касается текстов, подачи материала, знание фактуры о чём пишут, как и всё что связано со спортом. Пусть молча в сторонке отдыхают и даже и не пытаются тягаться. Ты судишь об этом, ибо ты их уровня. Вы мало что читали вразумительного из спортивной журналистики поэтому вам не с чем и не с кем сравнить. Для вас и Митрофан Простаков будет знатоком и эрудитом...

      5
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      Рейтинг: +8833

      vladik12 > Рубик Докоян 19 января 2019, 11:08

      Наше поколение росло на текстах Игоря Рабинера. Так что нас как минимум ничем не напугаешь).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 19 января 2019, 11:11

      А если читателем будет Кирьяков ?... ))) Вся ваша беда, что теперь рабинеры спортивные журналисты...

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      Рейтинг: +8833

      vladik12 > Рубик Докоян 19 января 2019, 11:22

      А что, в Советах спортивная журналистика была лучше?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 19 января 2019, 11:30

      Не только спортивная журналистика, но литература, театр, кино и ТВ. Там безграмотных не держали, да они и попасть туда не могли. А сейчас слова неправильно произносят, ударения ставят и т.д. и это на центральных ТВ новостники и ведущие программ. За все эти ТНТ и СТС с их программами тоже я уже молчу. Мат стал нормой в общении на ТВ. И в страшном сне не мог бы присниться "Дом" и Дом"-2. Уровень культуры, образования как и образованности был намного выше. Я же могу это сравнить. Книга тогда была лучшим подарком и это не расхожая фраза. Сам учился, дети мои, даст бог доживу и когда внучка в школу пойдёт и будет учиться. Это я не от того, что раньше и мы были по моложе и ночи по длиннее. Это объективно так.

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      Рейтинг: +8833

      vladik12 > Рубик Докоян 19 января 2019, 11:33

      Если говорить про спортивную журналистику, то я, ничего не понимающий в этой жизни (как Вы говорите), знаю только Филатова и Мержанова. Ну и статистиков типа Есенина. Т.е. выбор не самый большой, в отличие от современности.

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      Рейтинг: +8833

      vladik12 > Рубик Докоян 19 января 2019, 11:34

      Про мат на ТВ Вы перегнули. Роскомнадзор не дремлет, производных от трех известных слов не допускает. В худшем случае запикивает.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 19 января 2019, 11:39

      По гугли редакцию "СС" того периода, еженедельника "Футбол-хоккей". В Каждой газете был завотделом спорта и свои журналисты. Это были десятки знающих профессиональных журналистов, а какие были комментаторы. От нынешних рука к пистолету тянется, образно выражаясь...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 19 января 2019, 11:43

      Я же не только здесь торчу, но и телек много смотрю до 2-х ночи. а у дочери на ТНТ постоянно включён телик и там Камеди клаб. Он теперь и во многих спектаклях и постановках театральных присутствует. Роскомнадзор за всем не уследит, он не дремлет где ему говорят фас...

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      vladik12 > Рубик Докоян 19 января 2019, 11:43

      К пистолету или нет - это все дело вкуса, полагаю. Кто нам по душе - того и слушаем/читаем. Все субъективно.

      1
      Ответить
      ...
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      Рубик Докоян > vladik12 19 января 2019, 11:50

      Не без этого, это оценочное суждение каждого. Я своё высказываю. Ибо есть с кем сравнить из прошлого как и нынешних между собой. Я же одним футболом не ограничиваюсь. К ребятам и дамам комментирующим теннис как и к тем к то комментирует баскет и гандбол у меня вопросов нет как и претензий.

      4
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      Рейтинг: +8833

      vladik12 > Рубик Докоян 19 января 2019, 11:50

      Да. Например, Чакветадзе невероятно органично выглядит комментатором.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 19 января 2019, 11:56

      Вот тут действительно кому кто больше нравится, но не в кого бросить упрёк, причём на всех спортивных каналах комментирующие теннис все в теме, со знанием комментируют и не только бывшие теннисисты и теннисистки. Кому-то может тембр голоса не нравиться, но всё на высоком профессиональном уровне и почти все с хорошим знанием английского, испанского и французского языков. Тут же переводят когда идёт интервью онлайн.

      4
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      Рейтинг: +8833

      vladik12 > Рубик Докоян 19 января 2019, 11:57

      Люди из тенниса практически по умолчанию знают английский, здесь без вопросов.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 19 января 2019, 11:59

      Это да, но и среди них есть полиглоты, как и некоторые иностранные футболисты, знают 4-6 языков .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8833

      vladik12 > sssrspartak 19 января 2019, 22:14

      Я никого не трогаю). К Рубику отношусь с пониманием, уважением.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 19 января 2019, 08:40

      Хоть болею за Краснодар, но в этом Карпин прав, нехрен в ромашку играть.
      Раз запланировано, значит надо играть, все настраиваются и футболисты и болельщики!

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > афоня72 19 января 2019, 08:49

      Договорённости достигнутые и закреплённые документами необходимо выполнять...
      Подковёрные игры, как правило, идут в ущерб делу и репутации...
      "Устроили тут ромашка – помню, не помню..." (с)
      Привет, Сергей!..

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8833

      vladik12 > афоня72 19 января 2019, 09:30

      Почему "Сибирь" на аве тогда?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > vladik12 19 января 2019, 09:35

      Да потому, что в Новосибирске команда Сибирь играет.Это своё родное.

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