«Эвертон» предложил за Батшуайи 30 миллионов. Клуб также интересуется Дзюбой

Итальянский журналист Николо Скира сообщил, что «Эвертон» готов приобрести у «Челси» нападающего Миши Батшуайи. Сейчас игрок находится в аренде в «Валенсии».

Ливерпульцы готовы заплатить за бельгийца 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Эвертон» также заинтересован в нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.