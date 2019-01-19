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    «Эвертон» предложил за Батшуайи 30 миллионов. Клуб также интересуется Дзюбой

    Итальянский журналист Николо Скира сообщил, что «Эвертон» готов приобрести у «Челси» нападающего Миши Батшуайи. Сейчас игрок находится в аренде в «Валенсии».

    Ливерпульцы готовы заплатить за бельгийца 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Эвертон» также заинтересован в нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

    • В этом сезоне Батшуайи провел 15 матчей в Примере, в которых забил один гол.
    • Контракт нападающего с «Челси» рассчитан до 2021 года.
    • «Эвертон» идет в АПЛ десятым.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист издания La Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - 19,8 тысячи подписчиков.

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    19.01.2019 12:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 19 января 2019, 12:57

      Вот это уже интерсно. Я думаю надл Артёму поиграть в Европе хотя бы пару лет. Тем более что он к этому готов и стиль его игры подходит. Удачи

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