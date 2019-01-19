«Эвертон» предложил за Батшуайи 30 миллионов. Клуб также интересуется Дзюбой

Вот это уже интерсно. Я думаю надл Артёму поиграть в Европе хотя бы пару лет. Тем более что он к этому готов и стиль его игры подходит. Удачи
Итальянский журналист Николо Скира сообщил, что «Эвертон» готов приобрести у «Челси» нападающего Миши Батшуайи. Сейчас игрок находится в аренде в «Валенсии».
Ливерпульцы готовы заплатить за бельгийца 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Эвертон» также заинтересован в нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.
- В этом сезоне Батшуайи провел 15 матчей в Примере, в которых забил один гол.
- Контракт нападающего с «Челси» рассчитан до 2021 года.
- «Эвертон» идет в АПЛ десятым.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист издания La Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - 19,8 тысячи подписчиков.