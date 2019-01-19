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    Жена Икарди: «У Мауро будет новый контракт с «Интером». Не волнуйтесь»

    Супруга нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара рассказала о будущем мужа. Аргентинец подпишет новый контракт с миланцами.

    «Будет новый контракт. Проблем нет, не волнуйтесь. «Интер» хочет удержать Мауро», – сказала женщина Striscia La Notizia.

    • Ранее сообщалось, что игрок договорился с мадридским «Реалом».
    • В этом сезоне аргентинский нападающий провел за «Интер» 22 матча, записав на свой счет 13 голов и две результативные передачи.
    • Нынешний контракт Икарди с миланцами истекает в 2021 году.

    Источник: Striscia La Notizia

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    19.01.2019 10:31
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 января 2019, 15:02

      Жена держит его мертвой хваткой и дальнейшая его судьба во многом будет зависеть от нее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 19 января 2019, 13:50

      Да это тебе нужно переживать в первую очередь..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 января 2019, 12:13

      Порножена решила все проблемы, интересно каким образом!??? -:)))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 января 2019, 10:39

      С такой хваткой женой, да ещё агентом Икарди не пропадёт...

      2
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