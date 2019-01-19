Жена Икарди: «У Мауро будет новый контракт с «Интером». Не волнуйтесь»

Жена держит его мертвой хваткой и дальнейшая его судьба во многом будет зависеть от нее.
Супруга нападающего «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара рассказала о будущем мужа. Аргентинец подпишет новый контракт с миланцами.
«Будет новый контракт. Проблем нет, не волнуйтесь. «Интер» хочет удержать Мауро», – сказала женщина Striscia La Notizia.
- Ранее сообщалось, что игрок договорился с мадридским «Реалом».
- В этом сезоне аргентинский нападающий провел за «Интер» 22 матча, записав на свой счет 13 голов и две результативные передачи.
- Нынешний контракт Икарди с миланцами истекает в 2021 году.