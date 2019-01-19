Киммих за 3,5 сезона в «Баварии» отдал 29 голевых передач. Больше за это время только у Мюллера

«Бавария» на выезде обыграла «Хоффенхайм» со счетом 3:1 в матче 18-го тура чемпионата Германии.

Защитник Йозуа Киммих провел в составе гостей всю встречу. Игра стала для него 150 за мюнхенский клуб с момента перехода из «Штутгарта» в июле 2015 года.

За время выступления в «Баварии» Киммих отдал 29 голевых передач. За это время больше ассистентских баллов набрал только нападающий Томас Мюллер – 46.

В октябре «Бомбардир» со ссылкой на Tribalfootball писал об интересе к 23-летнему немцу со стороны «Барселоны».