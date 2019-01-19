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    Киммих за 3,5 сезона в «Баварии» отдал 29 голевых передач. Больше за это время только у Мюллера

    «Бавария» на выезде обыграла «Хоффенхайм» со счетом 3:1 в матче 18-го тура чемпионата Германии.

    Защитник Йозуа Киммих провел в составе гостей всю встречу. Игра стала для него 150 за мюнхенский клуб с момента перехода из «Штутгарта» в июле 2015 года.

    За время выступления в «Баварии» Киммих отдал 29 голевых передач. За это время больше ассистентских баллов набрал только нападающий Томас Мюллер – 46.

    В октябре «Бомбардир» со ссылкой на Tribalfootball писал об интересе к 23-летнему немцу со стороны «Барселоны».

    • «Бавария» заплатила за защитника 8,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне у него десять ассистов и один гол в 27 играх.
    • В составе сборной Германии выступал на Кубке конфедераций-2017 (победа) и ЧМ-2018 (вылет на групповой стадии).

    Источник: OptaFranz

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    19.01.2019 01:36
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