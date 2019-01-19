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    Бундеслига. «Бавария» обыграла «Хоффенхайм» и сократила отставание от «Боруссии» на три очка

    Встреча «Хоффенхайм»«Бавария» в 18 туре чемпионата Германии завершилась победой гостей со счетом 3:1.

    В составе мюнхенцев забили полузащитник Леон Горецка и нападающий Роберт Левандовски. Горецка оформил дубль впервые за 131 матч Бундеслиги.

    Команда Нико Ковача набрала 39 очков и осталась на второй строчке. Отставание от лидирующей «Боруссии» – три очка. Дортмундцы в 20:30 по московскому времени проведут свой матч 18-го тура на выезде против «РБ Лейпцига».

    У «Хоффенхайма» 25 очков и седьмое место.

    Германия. Бундеслига. 18-й тур

    Хоффенхайм – Бавария – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Горецка, 34; 0:2 – Горецка, 45+1; 1:2 – Шульц, 59; 1:3 – Левандовски, 87.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир

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    19.01.2019 00:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 января 2019, 11:10

      Оказывается не все так и плохо.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +44

      Deisler 19 января 2019, 01:14

      Красиво сыграли, Горецка, Хамес молодцы, Мюллер с Левандовски тоже!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 января 2019, 00:34

      Мы, настоящие болельщики Баварии ждали этого дня почти месяц! И наша любимая команда нас не подвела! Mia San Mia!

      4
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