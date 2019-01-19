Бундеслига. «Бавария» обыграла «Хоффенхайм» и сократила отставание от «Боруссии» на три очка

Встреча «Хоффенхайм» – «Бавария» в 18 туре чемпионата Германии завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В составе мюнхенцев забили полузащитник Леон Горецка и нападающий Роберт Левандовски. Горецка оформил дубль впервые за 131 матч Бундеслиги.

Команда Нико Ковача набрала 39 очков и осталась на второй строчке. Отставание от лидирующей «Боруссии» – три очка. Дортмундцы в 20:30 по московскому времени проведут свой матч 18-го тура на выезде против «РБ Лейпцига».

У «Хоффенхайма» 25 очков и седьмое место.

Германия. Бундеслига. 18-й тур

Хоффенхайм – Бавария – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Горецка, 34; 0:2 – Горецка, 45+1; 1:2 – Шульц, 59; 1:3 – Левандовски, 87.

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