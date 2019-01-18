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    «Наши Даши все запускают». Карпин сравнил забеременевших женщин с вратарями РПЛ

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поздравил с беременностью жены бывшего футболиста РПЛ Евгения Савина. Переписка специалиста и экс-игрока выглядит следующим образом.

    – Наши поздравления. Хоть теперь начал забивать, – написал Карпин.

    – Пора забирать меня в «Ростов». Готов исландский паспорт взять, – ответил Савин.

    – Да не, Жень, в РПЛ вратари не как наши Даши, которые все запускают, – допустив сравнение тренер.

    • Савину 34 года.
    • В течение карьеры он больше всего матчей провел за «Крылья Советов» (2008-2011 годы, 96 матчей в РПЛ, 19 голов).
    • Главное достижение в карьере – финал Кубка России с «Амкаром» в сезоне-2007/08.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Евгения Савина

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    18.01.2019 23:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 19 января 2019, 00:55

      Какое-то не очень корректное высказывание от Карпуши, хотя впрочем, как обычно..

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