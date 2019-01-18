«Наши Даши все запускают». Карпин сравнил забеременевших женщин с вратарями РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поздравил с беременностью жены бывшего футболиста РПЛ Евгения Савина. Переписка специалиста и экс-игрока выглядит следующим образом.

– Наши поздравления. Хоть теперь начал забивать, – написал Карпин.

– Пора забирать меня в «Ростов». Готов исландский паспорт взять, – ответил Савин.

– Да не, Жень, в РПЛ вратари не как наши Даши, которые все запускают, – допустив сравнение тренер.

Савину 34 года.

В течение карьеры он больше всего матчей провел за «Крылья Советов» (2008-2011 годы, 96 матчей в РПЛ, 19 голов).

Главное достижение в карьере – финал Кубка России с «Амкаром» в сезоне-2007/08.