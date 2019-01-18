«Хоть теперь начал забивать». Карпин поздравил Савина с беременностью жены

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал в инстаграме на пост бывшего футболиста РПЛ Евгения Савина, где он дал понять, что его жена Дарья Говзич беременна. Специалист поздравил экс-игрока.

«Наши поздравления. Хоть теперь начал забивать», – прокомментировал Карпин.

Савину 34 года.

В течение карьеры он больше всего матчей провел за «Крылья Советов» (2008-2011 годы, 96 матчей в РПЛ, 19 голов).

Главное достижение в карьере – финал Кубка России с «Амкаром» в сезоне-2007/08.