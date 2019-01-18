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    «Хоть теперь начал забивать». Карпин поздравил Савина с беременностью жены

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал в инстаграме на пост бывшего футболиста РПЛ Евгения Савина, где он дал понять, что его жена Дарья Говзич беременна. Специалист поздравил экс-игрока.

    «Наши поздравления. Хоть теперь начал забивать», – прокомментировал Карпин.

    • Савину 34 года.
    • В течение карьеры он больше всего матчей провел за «Крылья Советов» (2008-2011 годы, 96 матчей в РПЛ, 19 голов).
    • Главное достижение в карьере – финал Кубка России с «Амкаром» в сезоне-2007/08.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Евгения Савина

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    18.01.2019 22:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 января 2019, 10:28

      Для Карпина это его любимая тема.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 января 2019, 08:24

      В.Карпин теперь работает по совместительству гинекологом

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 18 января 2019, 23:17

      "Углом головы", забыл добавить;)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 18 января 2019, 22:52

      Приказ всем футболистам: Чтобы перед каждым матчем жена или девушка была беременна. Обжалованию не подлежит.

      3
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