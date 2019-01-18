Сарри – о трансфере Игуаина: «Уверен, что Марина усиленно работает»

Возможно я недостаточно воспитан, но подобная фраза рисует в моей фантазии не совсем приличные образы.
Надеюсь она также хороша, как и работает.
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал информацию о возможном приходе в команду форварда Гонсало Игуаина. По словам итальянца, вопросом занимается исполнительный директор синих Марина Грановская.
«Марина знает мое мнение. Уверен, что она усиленно работает», – сказал тренер.
- За «Милан» Игуаин выступает на правах аренды. Права на него принадлежат «Ювентусу».
- В этом сезоне он забил восемь мячей и сделал три результативные передачи в 22 играх за «Милан».
- «Челси» намерен взять игрока в аренду с возможностью ее продления на год.