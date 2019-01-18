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    Сарри – о трансфере Игуаина: «Уверен, что Марина усиленно работает»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал информацию о возможном приходе в команду форварда Гонсало Игуаина. По словам итальянца, вопросом занимается исполнительный директор синих Марина Грановская.

    «Марина знает мое мнение. Уверен, что она усиленно работает», – сказал тренер.

    • За «Милан» Игуаин выступает на правах аренды. Права на него принадлежат «Ювентусу».
    • В этом сезоне он забил восемь мячей и сделал три результативные передачи в 22 играх за «Милан».
    • «Челси» намерен взять игрока в аренду с возможностью ее продления на год.

    Источник: Твиттер Низаара Кинселлы

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    18.01.2019 17:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 18 января 2019, 19:41

      Возможно я недостаточно воспитан, но подобная фраза рисует в моей фантазии не совсем приличные образы.
      Надеюсь она также хороша, как и работает.

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