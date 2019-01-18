Сарри – о трансфере Игуаина: «Уверен, что Марина усиленно работает»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал информацию о возможном приходе в команду форварда Гонсало Игуаина. По словам итальянца, вопросом занимается исполнительный директор синих Марина Грановская.

«Марина знает мое мнение. Уверен, что она усиленно работает», – сказал тренер.