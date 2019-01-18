Балаге: «Мората согласовал контракт с «Атлетико»

Спортивный журналист Гильем Балаге сообщил о договоренности «Атлетико» с форвардом «Челси» Альваро Моратой. Трансфер должен завершиться в январе.

Ранее сообщалось, что лондонцы хотят получить за испанца 45 миллионов фунтов стерлингов (около 51 миллиона евро).

Гильем Балаге – журналист, писатель, автор биографий Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Хосепа Гвардиолы.