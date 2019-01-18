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    Балаге: «Мората согласовал контракт с «Атлетико»

    Спортивный журналист Гильем Балаге сообщил о договоренности «Атлетико» с форвардом «Челси» Альваро Моратой. Трансфер должен завершиться в январе.

    Ранее сообщалось, что лондонцы хотят получить за испанца 45 миллионов фунтов стерлингов (около 51 миллиона евро).

    Гильем Балаге – журналист, писатель, автор биографий Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Хосепа Гвардиолы.

    • В этом сезоне Мората провел за «Челси» 24 матча и забил девять голов.
    • В 2017 году форвард перешел в «Челси» из «Реала» за 66 миллионов.
    • Мората – воспитанник «Атлетико».

    Источник: ВВС

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    18.01.2019 17:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 18 января 2019, 21:10

      Полтинник дадут, надо продавать. А лучше на Косту обменять и 15 млн. со стороны Атлетико.

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