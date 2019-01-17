«Челси» просит у «Атлетико» 51 миллион за Морату

Нападающий «Челси» Альваро Мората близок к переходу в «Атлетико».

Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Лондонцы хотят получить за испанца 45 миллионов фунтов стерлингов (около 51 миллиона евро).

Трансфер 26-летнего футболиста в испанский клуб зависит от того, сможет ли «Челси» арендовать Гонсало Игуаина у «Ювентуса». Ранее СМИ писали, что синие достигли договоренности с туринцами.