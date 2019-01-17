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    «Челси» просит у «Атлетико» 51 миллион за Морату

    Нападающий «Челси» Альваро Мората близок к переходу в «Атлетико».

    Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Лондонцы хотят получить за испанца 45 миллионов фунтов стерлингов (около 51 миллиона евро).

    Трансфер 26-летнего футболиста в испанский клуб зависит от того, сможет ли «Челси» арендовать Гонсало Игуаина у «Ювентуса». Ранее СМИ писали, что синие достигли договоренности с туринцами.

    • В этом сезоне Мората провел за «Челси» 24 матча и забил девять голов.
    • Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.
    • В 2017 году форвард перешел в «Челси» из «Реала» за 66 миллионов.
    • Мората – воспитанник «Атлетико».

    Источник: Sky Sports

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    17.01.2019 09:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 17 января 2019, 11:11

      Все что появляется с Атлетико в челси не заигрывает) факт)

      0
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      ...
      Рейтинг: +905

      VVadic > BlackMurder 17 января 2019, 12:33

      Забыл про Косту

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