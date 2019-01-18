«ПСЖ» готов купить Паредеса у «Зенита» за 35 миллионов

«Зенит» получил от «ПСЖ» предложение о покупке полузащитника Леандро Паредеса. Французы готовы приобрести аргентинца за 35 миллионов евро, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что россияне требуют за футболиста 40 миллионов. Другой претендент на Паредеса – «Челси».