«ПСЖ» готов купить Паредеса у «Зенита» за 35 миллионов

не уровень ПСЖ он
«Зенит» получил от «ПСЖ» предложение о покупке полузащитника Леандро Паредеса. Французы готовы приобрести аргентинца за 35 миллионов евро, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Ранее сообщалось, что россияне требуют за футболиста 40 миллионов. Другой претендент на Паредеса – «Челси».
- Хавбек перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.
- В текущем сезоне игрок провел за петербуржцев 22 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
- Портал Transfermarkt оценивает Паредеса в 25 миллионов евро.