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    «ПСЖ» готов купить Паредеса у «Зенита» за 35 миллионов

    «Зенит» получил от «ПСЖ» предложение о покупке полузащитника Леандро Паредеса. Французы готовы приобрести аргентинца за 35 миллионов евро, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Ранее сообщалось, что россияне требуют за футболиста 40 миллионов. Другой претендент на Паредеса – «Челси».

    • Хавбек перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.
    • В текущем сезоне игрок провел за петербуржцев 22 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
    • Портал Transfermarkt оценивает Паредеса в 25 миллионов евро.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    18.01.2019 16:18
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 18 января 2019, 23:36

      не уровень ПСЖ он

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      markel38 18 января 2019, 19:14

      утка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 января 2019, 19:03

      50 и ни копейкой меньше!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 18 января 2019, 18:54

      35 лямов за Паредеса????
      Это все равно,что за Глушакова 3 млн платить))))

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ухоженный крокодил 18 января 2019, 19:10

      А ты спроси кто интересует!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ухоженный крокодил 19 января 2019, 20:02

      А это не вопрос!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 18 января 2019, 18:40

      А как же Челси и 100 лимонов?Не все еще наши легковерные болельщики переварили утку про Челси, а они уже новую нам ставят на стол. Так и обожраться недолго.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 17:55

      Чего тянут ,за его выручку можно кого нибудь приобрести.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8833

      vladik12 18 января 2019, 17:12

      И че б не продать?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 января 2019, 17:07

      лучше продать... он потерял уже мотивацию...

      3
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > 84aivengo 18 января 2019, 18:51

      Что-то продать ненужное, надо ненужное купить.

      0
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      Рейтинг: +28515

      JTherry 18 января 2019, 16:57

      продавайте, не телитесь, останетесь с немотивированным игроком в составе, будет на поле пялиться с кучей желтых и красных карточек... Паредас - отработанный материал

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > JTherry 18 января 2019, 18:55

      Так можно про половину состава Зенита говорить

      0
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