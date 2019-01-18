«Зенит» не хочет снижать цену на Паредеса

«Челси» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника Леандро Паредеса.

Петербуржцы, как уже сообщалось ранее, требуют за 24-летнего футболиста 40 миллионов евро. По информации Calciomercato, лондонцы хотят договориться о переходе за более низкую цену, но «Зенит» не собирается идти навстречу англичанам. Новый раунд переговоров по аргентинцу состоится в ближайшие дни.

Ранее британский портал Daily Star сообщал, что «Челси» согласился заплатить «Зениту» 35 миллионов фунтов стерлингов, что примерно равно 40 миллионам евро.