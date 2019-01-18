«Зенит» не хочет снижать цену на Паредеса

Купи-продай в " Зените" нет. Поэтому вариант с Паредесом может только до летнего ТО длиться. Дальше уже таких денег никто не предложит. Это Рома Абрамович делает скидку для своих сейчас...
«Челси» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника Леандро Паредеса.
Петербуржцы, как уже сообщалось ранее, требуют за 24-летнего футболиста 40 миллионов евро. По информации Calciomercato, лондонцы хотят договориться о переходе за более низкую цену, но «Зенит» не собирается идти навстречу англичанам. Новый раунд переговоров по аргентинцу состоится в ближайшие дни.
Ранее британский портал Daily Star сообщал, что «Челси» согласился заплатить «Зениту» 35 миллионов фунтов стерлингов, что примерно равно 40 миллионам евро.
- Хавбек перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.
- В текущем сезоне игрок провел за петербуржцев 22 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
- Портал Transfermarkt оценивает Паредеса в 25 миллионов евро.