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    «Зенит» не хочет снижать цену на Паредеса

    «Челси» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника Леандро Паредеса.

    Петербуржцы, как уже сообщалось ранее, требуют за 24-летнего футболиста 40 миллионов евро. По информации Calciomercato, лондонцы хотят договориться о переходе за более низкую цену, но «Зенит» не собирается идти навстречу англичанам. Новый раунд переговоров по аргентинцу состоится в ближайшие дни.

    Ранее британский портал Daily Star сообщал, что «Челси» согласился заплатить «Зениту» 35 миллионов фунтов стерлингов, что примерно равно 40 миллионам евро.

    • Хавбек перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.
    • В текущем сезоне игрок провел за петербуржцев 22 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
    • Портал Transfermarkt оценивает Паредеса в 25 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    18.01.2019 14:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 января 2019, 21:12

      Купи-продай в " Зените" нет. Поэтому вариант с Паредесом может только до летнего ТО длиться. Дальше уже таких денег никто не предложит. Это Рома Абрамович делает скидку для своих сейчас...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 января 2019, 15:58

      Зенит может доторговаться, что останется без денег, но с сидящим на
      скамейке Паредесом. Если Челси откажется, то больше никто не возьмет
      его за такие деньги.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +905

      VVadic > vladimir-7 18 января 2019, 18:08

      Играет в Зените он неплохо. Ну и пусть играет. Тут отличный актив, а так - деньги растранжирят на бесполезных лавочников

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 января 2019, 15:18

      Надо вообще цену до полтинника поднять!

      -2
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      Рейтинг: +20837

      derrik2000 18 января 2019, 15:15

      Кто-то очень сытно ест-пьёт на командировоШные Газпрома на этих "переговорах" и не категорически хочет, чтобы этот "праздник души и тела" продолжалася как можно дольше. )))))))))))))

      3
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      Рейтинг: +718

      ДВС > derrik2000 18 января 2019, 18:24

      Кому Паредес нужен, тому и ехать в Питер договариваться.

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 18 января 2019, 15:11

      Новая мыльная опера по продаже Паредеса началась

      1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 18 января 2019, 15:11

      Не понимаю Зеню, можно так то % выставить в случае продажи тем же Челси в другой клуб плюс доп бонусы типа за чемпионство определенную сумму, не знаю там за победу в ЛЧ например.

      2
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      Рейтинг: +422

      TRELL > EcioAuditore 18 января 2019, 15:31

      Зачем нам,да и любой другой команде,немотивированный игрок. Цена нормальная,отдавать надо. +то,что ты имел ввиду! Вариантов много,уперлись в прямые деньги и хоть убей)

      3
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 января 2019, 14:54

      Скупой платит дважды, дурак трижды, лох всю жизнь переплачивает. Не пойму, в какой категории сейчас находится Зенит? Паредес так и не стал "спасителем отечества". Но, Зенит упорно хочет продать кислую сметану по цене эксклюзивного сыра. Останутся питерцы с абсолютно немотивированным игроком, развращенным непомерными запросами Газпрома.

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 18 января 2019, 14:34

      Продинамят и возьмут итальянца, как пить дай

      0
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