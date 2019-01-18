Помощник Анри: «Головину просто не хватает уверенности. Он будет очень важным игроком для «Монако»

Под французов сложно подстроиться, у них своеобразный футбол, вальяжный, но ногами работают очень быстро. Не даром у Головина там совсем не идут отборы, хотя здесь он был одним из лучших.
Как только он ухватит эту стилистику, дела пойдут в гору.
Помощник главного тренера «Монако» Тьерри Анри Франк Пасси считает, что полузащитник Александр Головин стане важным игроком для монегасков.
«Головину просто не хватает уверенности. Думаю, в матче с «Марселем» [встреча закончилась вничью – 1:1, а россиянин не реализовал выход один на один] он все же показал, что будет очень важным игроком для команды. Он – регулирующий футболист, который управляет темпом игры.
Это вселяет уверенность в других. Он такой же игрок, как и Налдо в обороне. Команда реагирует по-другому, когда они на поле», – сказал Пасси.
- Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
- В текущем сезоне хавбек провел за монегасков 14 матчей и сделал две голевые передачи.
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