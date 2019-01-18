Помощник Анри: «Головину просто не хватает уверенности. Он будет очень важным игроком для «Монако»

Помощник главного тренера «Монако» Тьерри Анри Франк Пасси считает, что полузащитник Александр Головин стане важным игроком для монегасков.

«Головину просто не хватает уверенности. Думаю, в матче с «Марселем» [встреча закончилась вничью – 1:1, а россиянин не реализовал выход один на один] он все же показал, что будет очень важным игроком для команды. Он – регулирующий футболист, который управляет темпом игры.

Это вселяет уверенность в других. Он такой же игрок, как и Налдо в обороне. Команда реагирует по-другому, когда они на поле», – сказал Пасси.