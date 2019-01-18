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    Помощник Анри: «Головину просто не хватает уверенности. Он будет очень важным игроком для «Монако»

    Помощник главного тренера «Монако» Тьерри Анри Франк Пасси считает, что полузащитник Александр Головин стане важным игроком для монегасков.

    «Головину просто не хватает уверенности. Думаю, в матче с «Марселем» [встреча закончилась вничью – 1:1, а россиянин не реализовал выход один на один] он все же показал, что будет очень важным игроком для команды. Он – регулирующий футболист, который управляет темпом игры.

    Это вселяет уверенность в других. Он такой же игрок, как и Налдо в обороне. Команда реагирует по-другому, когда они на поле», – сказал Пасси.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
    • В текущем сезоне хавбек провел за монегасков 14 матчей и сделал две голевые передачи.

    Источник: Goal

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    18.01.2019 14:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +532

      Бан 18 января 2019, 19:25

      Под французов сложно подстроиться, у них своеобразный футбол, вальяжный, но ногами работают очень быстро. Не даром у Головина там совсем не идут отборы, хотя здесь он был одним из лучших.
      Как только он ухватит эту стилистику, дела пойдут в гору.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 18 января 2019, 17:20

      Ему нужна нянька и надо чтобы кто конкретно объяснил что ему делать на поле, а не метаться с выпученными глазами.

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 18 января 2019, 16:01

      Во 2й лиге.Гы гы

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 января 2019, 15:50

      Поиграет по-больше и сыгранность с игроками, и уверенность придет.
      Саша, парень настойчивый и упорный, а самое главное ему доверяют. Удачи!!!

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 января 2019, 15:36

      Куда-то делись шикарные дальние удары. Надо понаглее быть. Все-таки футболист группы атаки. А выход один на один против Марселя - это, конечно, еще один удар... Если бы забил, возможно, заиграл бы по-новому.

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      Рейтинг: +393

      jengais 18 января 2019, 15:07

      Правильно, пусть подбадривают его, Сашке это нужно

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