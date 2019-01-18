Моуринью – Абрамовичу при покупке Дрогба: «Платите и не обсуждайте это!»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о Дидье Дрогба, которого тренировал в «Челси» (2004-07).

«Дрогба – очень преданный парень. Он всегда помнил, что я взял его из «Марселя» и привез в Премьер-лигу. Он не ожидал такого старта, потому что был уже не так молод (26 лет на момент перехода – прим. «Бомбардира»).

Когда я покупал его в «Челси», четко помню вопрос Абрамовича: «Кого вы хотите видеть в нападении?». Я ответил, что мне нужен Дрогба.

Он спросил: «Кто это? Где он играет?» Я ответил: «Мистер Абрамович, платите и даже не обсуждайте это!»

Позже Дидье перешел в «Челси» и стал иконой для болельщиков и всей Премьер-лиги», – сказал португалец.

За девять сезонов (с учетом возвращения в сезоне-2014/15) в лондонском клубе Дрогба забил 104 гола в 254 матчах и выиграл 14 трофеев, включая Лигу чемпионов и четыре титула чемпиона Премьер-лиги.

18-го декабря Моуринью был уволен из «Юнайтед» после двух с половиной лет работы. В интервью beIN он также назвал лучший клуб в своей карьере.