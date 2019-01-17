Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Интер» – лучший клуб в моей карьере»

    Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал лучший клуб в своей тренерской карьере.

    «Я должен назвать «Интер», потому что мы выиграли все. Следует быть объективным и с показывать уважение команде, которая выиграла со мной все с первого дня до последнего.

    Мы победили во всех турнирах. В Лиге чемпионов обыграли лучшую команду мира «Барселону», а в финале – «Баварию».

    Выиграли Серию А с сумасшедшим количеством голов. И Кубок Италии», – сказал португалец.

    • Моуринью возглавлял «нерадзурри» с 2008-го по 2010-й год

    Источник: Твиттер beIN SPORTS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2019 22:26
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 11:51

      Спалетти задумался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 18 января 2019, 09:36

      напрашивается обратно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 18 января 2019, 07:53

      Я спать лучше стал когда его убрали!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 17 января 2019, 23:48

      хахахах типичный к у с о к г о в н а в своем репертуаре!))все конечно правда,но зачем столько лишних комментариев и пафоса?))эгоцентричное самовлюбленное ДЕРЬМО!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Лев 701 17 января 2019, 22:35

      ****

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11