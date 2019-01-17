Моуринью: «Интер» – лучший клуб в моей карьере»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал лучший клуб в своей тренерской карьере.

«Я должен назвать «Интер», потому что мы выиграли все. Следует быть объективным и с показывать уважение команде, которая выиграла со мной все с первого дня до последнего.

Мы победили во всех турнирах. В Лиге чемпионов обыграли лучшую команду мира «Барселону», а в финале – «Баварию».

Выиграли Серию А с сумасшедшим количеством голов. И Кубок Италии», – сказал португалец.