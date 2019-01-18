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    Нобоа: «Я и остальные травмированные «Зенита» наберем форму»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился планами команды на вторую половину сезона.

    – Почему конец ноября – начало декабря у «Зенита» выдались скомканными?

    – Тяжелый период: накопилось много игр и травм. В итоге под рукой у тренера оказалось мало футболистов. Так бывает. Начинаются повреждения у одного, другого, и пошла полоса. Хотя в начале сезона мы играли очень хорошо. Надеюсь, так будет и весной. Я и другие травмированные ребята наберем форму. С полным составом тренеру работать проще.

    – Прокручивали в голове, чем могли бы помочь команде, будь вы в строю?

    – Бывало. Я смотрел все матчи, анализировал для себя, почему что-то идет не как надо.

    – Перед зимней паузой «Зенит» сохранил минимальное преимущество в чемпионате. Психологически это помогает?

    – Пожалуй. Теперь можно все начать заново. Главный тренер постоянно разговаривает с командой и хорошо нас мотивирует.

    В августе 33-летний эквадорец травмировал крестообразные связки колена в игре 4-го тура РПЛ против «Урала» (4:1).

    • 12-го и 21-го февраля команда Сергея Семака встретится с «Фенербахче» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
    • «Зенит» лидирует в чемпионате России.
    • Сезон в РПЛ возобновится 3-го марта.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    18.01.2019 01:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 12:20

      Отсутствие Нобоа сказалось на игре Зенита.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 января 2019, 08:11

      Может и к лучшему, что отрыва нет. Не будут расслабляться, а наоборот выкладываться в каждой игре и пытаться оторваться от преследователей.

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