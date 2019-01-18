Нобоа: «Я и остальные травмированные «Зенита» наберем форму»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился планами команды на вторую половину сезона.

– Почему конец ноября – начало декабря у «Зенита» выдались скомканными?

– Тяжелый период: накопилось много игр и травм. В итоге под рукой у тренера оказалось мало футболистов. Так бывает. Начинаются повреждения у одного, другого, и пошла полоса. Хотя в начале сезона мы играли очень хорошо. Надеюсь, так будет и весной. Я и другие травмированные ребята наберем форму. С полным составом тренеру работать проще.

– Прокручивали в голове, чем могли бы помочь команде, будь вы в строю?

– Бывало. Я смотрел все матчи, анализировал для себя, почему что-то идет не как надо.

– Перед зимней паузой «Зенит» сохранил минимальное преимущество в чемпионате. Психологически это помогает?

– Пожалуй. Теперь можно все начать заново. Главный тренер постоянно разговаривает с командой и хорошо нас мотивирует.

В августе 33-летний эквадорец травмировал крестообразные связки колена в игре 4-го тура РПЛ против «Урала» (4:1).