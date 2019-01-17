Sportitalia: «ПСЖ» может купить у «Зенита» Паредеса и Маркизио

Полузащитники «Зенита» Леандро Паредес и Клаудио Маркизио могут перейти в «ПСЖ», сообщает Sportitalia.

По информации источника, французский клуб не смог договориться с «Наполи» о покупке хавбека Аллана. Ожидается, что до лета парижский клуб покинет Адриан Рабьо, который согласовал условия контракта с «Барселоной».

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон может убедить к трансферу Маркизио, с которым с 2008-го года по 2018-й выступал за «Ювентус»