Sportitalia: «ПСЖ» может купить у «Зенита» Паредеса и Маркизио

Может ПСЖ лучше у нас газ купит?
Полузащитники «Зенита» Леандро Паредес и Клаудио Маркизио могут перейти в «ПСЖ», сообщает Sportitalia.
По информации источника, французский клуб не смог договориться с «Наполи» о покупке хавбека Аллана. Ожидается, что до лета парижский клуб покинет Адриан Рабьо, который согласовал условия контракта с «Барселоной».
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон может убедить к трансферу Маркизио, с которым с 2008-го года по 2018-й выступал за «Ювентус»
- Паредес перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона евро
- В текущем сезоне он забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 22-х матчах всех турниров на клубном уровне
- Маркизио стал игроком сине-бело-голубых в сентябре 2018-го года, подписав контракт как свободный агент
- У итальянца два гола в 14-ти играх сезона