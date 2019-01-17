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    Sportitalia: «ПСЖ» может купить у «Зенита» Паредеса и Маркизио

    Полузащитники «Зенита» Леандро Паредес и Клаудио Маркизио могут перейти в «ПСЖ», сообщает Sportitalia.

    По информации источника, французский клуб не смог договориться с «Наполи» о покупке хавбека Аллана. Ожидается, что до лета парижский клуб покинет Адриан Рабьо, который согласовал условия контракта с «Барселоной».

    Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон может убедить к трансферу Маркизио, с которым с 2008-го года по 2018-й выступал за «Ювентус»

    • Паредес перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона евро
    • В текущем сезоне он забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 22-х матчах всех турниров на клубном уровне
    • Маркизио стал игроком сине-бело-голубых в сентябре 2018-го года, подписав контракт как свободный агент
    • У итальянца два гола в 14-ти играх сезона

    Источник: Sportitalia

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    17.01.2019 22:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 18 января 2019, 17:09

      Может ПСЖ лучше у нас газ купит?

      0
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 18 января 2019, 16:07

      Я так понял Mаркизио отдают чисто по братски бонусом))))

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 12:08

      Если за Паредеса еще могут дать 30-35 млн. То за Маркизио ,значительно меньше. Но все равно для Зенита это была бы выгодная сделка.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 января 2019, 09:11

      Давай 100 лямов за обоих и Оздоева в придачу бесплатно.

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 18 января 2019, 06:10

      Ваще конечно дурь, не вериться. С другой стороны в ПСЖ безбашенный шейх, который баблом выёживается... Будем посмотреть.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 января 2019, 22:56

      Если бы купили и дали за обоих 50-60 лямов, это был бы самый лучший вариант для " Зенита". На эти деньги уже можно и замену прикупить.

      4
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Рубик Докоян 18 января 2019, 00:26

      Завтра какой-нибудь лимонного цвета кальчомеркато напишет, что Барселона решила купить Иваныча за 100 лимонов. Вы снова так же отреагируете, да? Напишете, что 100 лямов евро это хорошо, на них можно купить Ван Дейка?

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Вомбат 18 января 2019, 07:50

      Учи сынок русский язык, ты уже своим пэтэушными комментами достал. У меня написано, если бы... и далее по тексту. Где Сейчас Ригони ?... Я знал одного такого на питерском сайте. Своего ничего толком не напишет, но ходит комментирует написанное другими. Тут тоже есть твои братья по перу... Плюсую тебе может, дойдёт где я , а где ты в своих представлениях о футболе.

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