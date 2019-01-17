Мирзов: «Слышал версию, что своим голом я отправил Карреру в отставку из «Спартака»

Полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов поделился мнением о своих голах в этом сезоне.

– В «Арсенале» вы забили четыре мяча, и два из них – «Спартаку» и «Зениту». Какой цените выше?

– Тот, что важнее – «Спартаку». В турнирной таблице всe было не очень здорово, должны были выигрывать.

– Осознаeте, что тем голом отправили Карреру в отставку?

– Слышал такую версию. Но без команды я бы не смог ничего сделать. Кононов за увольнение Карреры меня не благодарил. Григалава только теперь всe время зовeт пить капуччино.

– В смысле?

– Перед игрой со «Спартаком» я впервые в жизни попробовал кофе – Гиа предложил. Итог вы знаете. Теперь Григалава считает, что это мой секретный напиток силы. Надо будет как-нибудь ещe попробовать. Перед игрой.