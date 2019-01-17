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    Мирзов: «Слышал версию, что своим голом я отправил Карреру в отставку из «Спартака»

    Полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов поделился мнением о своих голах в этом сезоне.

    – В «Арсенале» вы забили четыре мяча, и два из них – «Спартаку» и «Зениту». Какой цените выше?

    – Тот, что важнее – «Спартаку». В турнирной таблице всe было не очень здорово, должны были выигрывать.

    – Осознаeте, что тем голом отправили Карреру в отставку?

    – Слышал такую версию. Но без команды я бы не смог ничего сделать. Кононов за увольнение Карреры меня не благодарил. Григалава только теперь всe время зовeт пить капуччино.

    – В смысле?

    – Перед игрой со «Спартаком» я впервые в жизни попробовал кофе – Гиа предложил. Итог вы знаете. Теперь Григалава считает, что это мой секретный напиток силы. Надо будет как-нибудь ещe попробовать. Перед игрой.

    • В этом сезоне Мирзов провел в РПЛ 12 матчей и забил три гола.
    • Игрок принадлежит «Ростову». За «Арсенал» выступает на правах аренды.

    Источник: «Чемпионат»

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    17.01.2019 10:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 17 января 2019, 16:40

      Заголовок и ответ Резуана написанному не соответствуют.
      Как всегда пытаются из пальца бриллиант соорудить.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 января 2019, 15:03

      Забивать надо не только Спартаку ,но и другим командам.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 17 января 2019, 14:30

      Ахахахахахаха. Комментаторы, вы дауны. Журналюха задал вопрос, слышал ли он про это. В ответ он сказал, что главное - это команда и что все голы - это результат работы всей команды. А вы его и за самомнение покритиковали, и слабоумным без мозгов обозвали. Ну вы и Алёши))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > bset 17 января 2019, 15:44

      Слышь ты Вася -как раз таки прочитал и в ответ на статью сыронизировал ...А ты типо подумал , что самый умный...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 17 января 2019, 13:08

      Слышал , что Мирзов забивает только по праздникам...

      2
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > AtticusFinch 17 января 2019, 14:31

      А если бы еще и читать умел, то прочел бы, что их всего 4 в сезоне. К чему такой сарказм?)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > bset 17 января 2019, 16:58

      Сарказм касался Мирзова - просто ты я так понял, подумал, что я не прочитал статью...Не нужно думать, что ты самый умный и умеешь думать на 2 шага вперёд - это далеко не так!!!

      0
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 17 января 2019, 12:26

      До чего ж у некоторых раздутое самомнение!

      6
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 17 января 2019, 12:18

      Очередной слабоумный.. Всем теперь трепать будет..

      3
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      Рейтинг: +8028

      nik55 17 января 2019, 12:03

      кто сказал что у футболиста есть мозги ?

      3
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 17 января 2019, 11:44

      " Мирзов: « своим голом я отправил Карреру в отставку из «Спартака» " - вспомнилась надпись в туалете " не льсти себе , подойди поближе " )))

      8
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