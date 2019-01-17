Мирзов: «Слышал версию, что своим голом я отправил Карреру в отставку из «Спартака»

Заголовок и ответ Резуана написанному не соответствуют.
Как всегда пытаются из пальца бриллиант соорудить.
Полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов поделился мнением о своих голах в этом сезоне.
– В «Арсенале» вы забили четыре мяча, и два из них – «Спартаку» и «Зениту». Какой цените выше?
– Тот, что важнее – «Спартаку». В турнирной таблице всe было не очень здорово, должны были выигрывать.
– Осознаeте, что тем голом отправили Карреру в отставку?
– Слышал такую версию. Но без команды я бы не смог ничего сделать. Кононов за увольнение Карреры меня не благодарил. Григалава только теперь всe время зовeт пить капуччино.
– В смысле?
– Перед игрой со «Спартаком» я впервые в жизни попробовал кофе – Гиа предложил. Итог вы знаете. Теперь Григалава считает, что это мой секретный напиток силы. Надо будет как-нибудь ещe попробовать. Перед игрой.
- В этом сезоне Мирзов провел в РПЛ 12 матчей и забил три гола.
- Игрок принадлежит «Ростову». За «Арсенал» выступает на правах аренды.