Геркус – о встрече с Анчелотти: «Карло – фигура мирового масштаба. Ну какой «Локомотив»?»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о встрече с главным тренером «Наполи» Карло Анчелотти.

– Зачем вы весной встречались с Карло Анчелотти?

– Мы общались, обсуждали российский футбол. Ему интересно было узнать о нашем рынке, нам было интересно послушать его взгляды, что мудрый человек скажет про российский футбол. «Локомотив»? Карло – фигура мирового масштаба. Ну какой «Локомотив»?

– Чем поделился Анчелотти?

– Взглядом на наш футбол, он посмотрел пару игр, поделился мнением.