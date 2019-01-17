Геркус – о встрече с Анчелотти: «Карло – фигура мирового масштаба. Ну какой «Локомотив»?»

Мог бы и помягче сказать, только ушёл из Локо и сразу показывает своё равнодушие.
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о встрече с главным тренером «Наполи» Карло Анчелотти.
– Зачем вы весной встречались с Карло Анчелотти?
– Мы общались, обсуждали российский футбол. Ему интересно было узнать о нашем рынке, нам было интересно послушать его взгляды, что мудрый человек скажет про российский футбол. «Локомотив»? Карло – фигура мирового масштаба. Ну какой «Локомотив»?
– Чем поделился Анчелотти?
– Взглядом на наш футбол, он посмотрел пару игр, поделился мнением.
- В апреле 2018 года сообщалось, что Анчелотти может возглавить «Локомотив» или «Зенит».
- Через месяц 59-летний итальянец стал главным тренером «Наполи», подписав трехлетний контракт.