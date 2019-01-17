Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Геркус – о встрече с Анчелотти: «Карло – фигура мирового масштаба. Ну какой «Локомотив»?»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о встрече с главным тренером «Наполи» Карло Анчелотти.

    – Зачем вы весной встречались с Карло Анчелотти?

    – Мы общались, обсуждали российский футбол. Ему интересно было узнать о нашем рынке, нам было интересно послушать его взгляды, что мудрый человек скажет про российский футбол. «Локомотив»? Карло – фигура мирового масштаба. Ну какой «Локомотив»?

    – Чем поделился Анчелотти?

    – Взглядом на наш футбол, он посмотрел пару игр, поделился мнением.

    • В апреле 2018 года сообщалось, что Анчелотти может возглавить «Локомотив» или «Зенит».
    • Через месяц 59-летний итальянец стал главным тренером «Наполи», подписав трехлетний контракт.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2019 10:17
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 17 января 2019, 20:04

      Мог бы и помягче сказать, только ушёл из Локо и сразу показывает своё равнодушие.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 17 января 2019, 17:14

      Как какой - московский. А ты не в курсе?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11