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    Хави – Киммиху: «Ты был бы идеальным игроком для «Барселоны»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, сейчас выступающий за катарский «Аль-Садд», в Дохе встретился с защитником «Баварии» Йозуа Киммихом. Испанец в личной беседе с 23-летним немцем рассказал, что давно следит за его карьерой.

    «Я говорил о тебе с Пепом Гвардиолой, моим бывшим тренером из «Барселоны». Пеп сказал мне: «У меня есть игрок в команде, который может играть на любой позиции». Я спросил: «Кто этот парень?». Он рассказал мне кое-что о человеке с фамилией Киммих, о котором я, честно говоря, никогда раньше ничего не слышал.

    С того дня, когда я разговаривал с Пепом, я слежу за твоей карьерой. В конце концов, Пеп не говорит такое о футболисте без какой-либо причины. Я сразу понял, когда увидел, как ты играешь, что ты можешь стать отличным игроком. И сегодня ты им стал!

    Йозуа – это настоящее и будущее «Баварии» и сборной Германии. И ты действительно можешь играть на любой позиции. Ты был бы идеальным игроком для «Барселоны»!

    Во время своей карьеры я всегда пытался найти игроков, которые хорошо бы подошли «Барсе». Как я говорил уже раньше, Филипп Лам мог бы без проблем играть в «Барселоне». Йозуа Киммих тоже вполне подошел бы. Но: «Бавария» играет на том же уровне, что и «Барса», и с ней можно тоже многого добиться», – приводит слова 38-летнего хавбека Bild.

    • «Бавария» проводит в Дохе подготовку ко второй части сезона.
    • В текущем сезоне Киммих забил один мяч и сделал десять результативных передач в 26 играх на клубном уровне.

    Источник: Bild

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    17.01.2019 01:59
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 января 2019, 12:41

      Хорошие слова сказал Хави о восходящей звезде немецкого футбола.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 17 января 2019, 11:16

      Киммих бог

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 17 января 2019, 06:47

      Своих растите.

      1
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