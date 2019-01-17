Хави – Киммиху: «Ты был бы идеальным игроком для «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, сейчас выступающий за катарский «Аль-Садд», в Дохе встретился с защитником «Баварии» Йозуа Киммихом. Испанец в личной беседе с 23-летним немцем рассказал, что давно следит за его карьерой.

«Я говорил о тебе с Пепом Гвардиолой, моим бывшим тренером из «Барселоны». Пеп сказал мне: «У меня есть игрок в команде, который может играть на любой позиции». Я спросил: «Кто этот парень?». Он рассказал мне кое-что о человеке с фамилией Киммих, о котором я, честно говоря, никогда раньше ничего не слышал.

С того дня, когда я разговаривал с Пепом, я слежу за твоей карьерой. В конце концов, Пеп не говорит такое о футболисте без какой-либо причины. Я сразу понял, когда увидел, как ты играешь, что ты можешь стать отличным игроком. И сегодня ты им стал!

Йозуа – это настоящее и будущее «Баварии» и сборной Германии. И ты действительно можешь играть на любой позиции. Ты был бы идеальным игроком для «Барселоны»!

Во время своей карьеры я всегда пытался найти игроков, которые хорошо бы подошли «Барсе». Как я говорил уже раньше, Филипп Лам мог бы без проблем играть в «Барселоне». Йозуа Киммих тоже вполне подошел бы. Но: «Бавария» играет на том же уровне, что и «Барса», и с ней можно тоже многого добиться», – приводит слова 38-летнего хавбека Bild.