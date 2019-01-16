«Милан» близок к подписанию Пентека

«Милан» в ближайшее время может подписать форварда «Дженоа» Кшиштофа Пентека.

Как информирует Sport Mediaset, спортивный директор миланского клуба Леонардо не отправился с командой на матч за Суперкубок Италии против «Ювентуса» в Джидду. Он работает над подписанием 23-летнего поляка.

«Милан» намерен согласовать условия полугодичной аренды игрока с правом выкупа его контракта за 40 миллионов евро.