«Милан» близок к подписанию Пентека

«Милан» в ближайшее время может подписать форварда «Дженоа» Кшиштофа Пентека.
Как информирует Sport Mediaset, спортивный директор миланского клуба Леонардо не отправился с командой на матч за Суперкубок Италии против «Ювентуса» в Джидду. Он работает над подписанием 23-летнего поляка.
«Милан» намерен согласовать условия полугодичной аренды игрока с правом выкупа его контракта за 40 миллионов евро.
- В текущем сезоне Пентек забил 19 мячей и сделал одну результативную передачу в 21 матче за «Дженоа».
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.