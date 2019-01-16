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    «Милан» близок к подписанию Пентека

    «Милан» в ближайшее время может подписать форварда «Дженоа» Кшиштофа Пентека.

    Как информирует Sport Mediaset, спортивный директор миланского клуба Леонардо не отправился с командой на матч за Суперкубок Италии против «Ювентуса» в Джидду. Он работает над подписанием 23-летнего поляка.

    «Милан» намерен согласовать условия полугодичной аренды игрока с правом выкупа его контракта за 40 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Пентек забил 19 мячей и сделал одну результативную передачу в 21 матче за «Дженоа».
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Sport Mediaset

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    16.01.2019 20:20
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