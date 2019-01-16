Радимов: «Кубок «Матч Премьер» – повод поругаться друг с другом в соцсетях»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал преимущества Кубка «Матч Премьер».

Впервые товарищеский турнир с участием «Зенита», «Локомотива», «Спартака» и «Ростова» пройдет в Катаре с 21-го по 29 января.

В стартовом матче сыграют «Спартак» и «Ростов».

– Для болельщиков, конечно же, Кубок «Матч Премьер» нужен. Это интересно с точки зрения популяризации футбола – будет повод, о чем поговорить в межсезонье зимой. Помимо этого, такой турнир – возможность посмотреть на новичков, которых привезли, а также повод поругаться друг с другом в социальных сетях и высказать взгляды на происходящее.

– Межсезонный турнир Кубок «Матч Премьер» может дать почву для рассуждения о состоянии команд?

– Нельзя будет делать выводы, однозначно. Почему? Команды подойдут к турниру в разном состоянии, что важно. Однако у каждого из футболистов есть самолюбие, поэтому они будут стараться одержать победу. Когда я был игроком, мы проводили турнир в Испании. Вместе с «Зенитом» мы становились его победителем. Тогда в этом соревновании участвовали «Динамо» Тбилиси, «Шахтер», «Спартак». Будучи футболистом, ты не отдаешь себе отчет, просто участвуешь в турнире, воспринимая его как товарищеский. Когда же он начинается, то ты хочешь его выиграть. Неправильно, если спортсмен не стремится к первому месту.

Но другой вопрос – физическое состояние футболистов, о котором я уже говорил ранее. Например, «Зениту» предстоит стартовать в еврокубках в феврале, а тот же «Спартак», как и «Локомотив», в еврокубках не играют. Это разные истории, как и готовность команд. Юрий Семин или Олег Кононов будут выводить физическое состояние игроков, чтобы они были готовы к началу марта. Сергей Семак же должен строить команду, чтобы она была готова к февралю. Соответственно, физическое состояние будет разным. И на данный момент непонятно, у кого будет преимущество. Может быть, «Зенит» будет играть под серьезными нагрузками, а условный «Локомотив» – наоборот. Однако каждый уважающий себя спортсмен будет играть на максимуме.

– Видите ли вы плюсы в том, что на Кубке «Матч Премьер» российские команды будут встречаться между собой? Может быть, это поможет лучше изучить соперника перед матчами в чемпионате России?

– Сейчас настолько развит интернет и социальные сети, что какие-то вещи просто невозможно утаить друг от друга. Игра каждой команды лежит как на открытой ладони. Можно будет удивить соперника какими-то деталями, но манера игры каждой из команд известна. Но турнир товарищеский, поэтому я уверен, что в этом плане он не поможет. Скорее Кубок «Матч Премьер» – турнир для зрителей, которые скучают по нашему чемпионату во время зимней паузы. Это для них.

– Можно ли рассчитывать, что команды опробуют новшества или пойдут на какие-то необычные ходы во время турнира?

– Вполне. Можно рассчитывать, что мы увидим другие расстановки или тренерские идеи. Для опробования инноваций и существуют подобные турниры. Не исключено, что специалисты используют футболистов на непривычных для них позициях. Ведь в этой ситуации ты не настолько рискуешь результатом, как в чемпионате России.